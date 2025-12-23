Stefano de Majo e il Terni Falls Festival condurranno per l’ultima volta in viaggio grandi e bambini sul vecchio trenino che dal nuovo anno sarà sostituito con uno nuovo

Terni, 23 dic. 2025 – Domenica 28 dicembre, Stefano de Majo, il capotreno delle fiabe, condurrà tutti, grandi e piccini, nel mirabolante Treno delle Fiabe.

Un viaggio immaginifico nel suo Polar Express di Natale, lungo la Valle Incantata, da Terni a Marmore. Dopo il grande successo delle scorse edizioni il Terni Falls Festival, con Associazione Porto di Narni e la direzione artistica di Teatro Acciaio, ripropone nuove corse.

La data di domenica sarà la prima di una serie che presenterà poi a seguire il 5 gennaio il Treno della Befana che vedrà debuttare il nuovo grande vagone “Blues” da 300 posti e a Febbraio il Treno di San Valentino. Proprio in concomitanza dei festeggiamenti di San Valentino, lo scorso anno il Treno dell’Amore partì da Roma e condusse quasi duecento visitatori dalla Capitale nella Città di San Valentino.

“Il tragitto lento, immersi nella verdeggiante natura della Valnerina, percorrendo l’ antica ferrovia del 1883 – spiega il direttore artistico Stefano de Majo – è la cornice ideale di un viaggio nel tempo ripercorrendo gli antichi sentieri di poeti, artisti e letterati e viaggiatori del Grand Tour, per un Natale da Fiaba per grandi e piccini, che conia cultura e incanto. La Valnerina che scorre lungo i finestrini del treno, farà da sfondo alla teatralizzazione dell’affabulante capotreno”.

Visto il periodo Natalizio, il Treno delle Fiabe si trasformerà in un magico Polar Express con direzione Marmore, prevedendo un intenso programma per grandi e bambini.

Il punto di incontro sarà come di consueto sotto la Pressa di fronte alla Stazione di Terni alle ore 14.15 circa di domenica 28 dicembre, quindi si prenderà il treno delle ore 14.43 percorrendo l’antica linea ferroviaria da Terni alla piccola stazione di Marmore.

Una volta giunti a Marmore, verso le ore 15 circa, i viaggiatori avranno a disposizione il Caffè Break accanto alla stazione che li attenderà con bevande calde e dolcetti per chi vorrà liberamente acquistarne.

Quindi si compirà un festoso corteo di spettacolo dinamico con percussioni e campanelli, guidati dal menestrello del Natale, fino alla Chiesa di Sant’ Andrea Apostolo in Marmore, al cui interno avrà luogo lo spettacolo di Stefano de Majo dal titolo L’INCANTATORE DEL NATALE, che narrerà tra le varie fiabe anche quella di Mario Ridolfi, l’architetto che disegnava i tetti per gli angeli.

Chi vorrà in alternativa potrà effettuare un trekking lungo il sentiero che conduce al belvedere superiore della Cascata con la guida Christian Armadori, presidente del Terni Falls Festival.

Programma:

Partenza da Terni alle ore 14.43 di domenica 28 dicembre e rientro da Marmore alle successive ore 17.01.

Tragitto in treno circa 15 minuti a tratta e circa due ore di permanenza a Marmore con attività e spettacolo per grandi e bambini, grazie alla presenza di artisti specializzati in musicoterapia e psicomotoria come Marika Brachettoni e Emanuela Boccacani.

Dato il numero limitato di posti a disposizione, si raccomanda di effettuare al più presto la prenotazione tramite la pagina facebook del Terni Falls Festival al numero sopra indicato, che fornirà tutte le indicazioni per garantirsi il posto sul treno.

“Vi aspettiamo tutti quanti, grandi e piccini – ci esorta Stefano de Majo nei panni del magico capotreno – perché soprattutto a Natale, nella Valle Incantata le fiabe non sono solo per i bambini”.

(5)