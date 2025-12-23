Terni, 23 dic. 2025 – Nella serata di sabato i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Terni, in collaborazione con personale della Polizia Locale di Terni e della Stazione di Papigno, hanno tratto in arresto un 38enne ternano per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L’uomo, conosciuto dagli operanti poiché gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato fermato nel centro di Terni, appena sceso da un taxi: il suo atteggiamento nervoso ed insofferente ha indotto gli operanti ad approfondire il controllo, sottoponendolo a perquisizione personale, all’esito della quale sono stati rinvenuti, occultati negli slip, n. 3 involucri contenenti, rispettivamente, il primo circa 3 grammi di ketamina, gli altri due altrettante dosi di cocaina del peso totale di poco inferiore al grammo.

L’attenzione degli operanti si è poi concentrata su una busta di plastica che l’uomo aveva con sé, al cui interno erano custoditi n. 5 pacchetti di carta confezionati a mo’ di premi di una cosiddetta “ketchtombola”: ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola, contenenti quantitativi crescenti delle medesime sostanze. Per l’ambo due dosi, una da poco più di mezzo grammo di ketamina e l’altra da poco più di un quarto di cocaina; per il terno stessa dose di ketamina dell’ambo ed una di cocaina da circa 0,4 grammi; per la quaterna stessa dose di ketamina e quasi mezzo grammo di cocaina; per la cinquina medesimo quantitativo di ketamina e circa 0,6 grammi di cocaina, fino al premio per la tombola: poco più di 2 grammi di ketamina, un grammo circa di cocaina e l’aggiunta di poco più di 5 grammi di hashish.

In definitiva, all’esito dell’attività, sono stati rinvenuti nella disponibilità del 38enne quasi 8 grammi di ketamina, circa 3 grammi e mezzo di cocaina e, appunto, poco più di 5 grammi di hashish, il tutto posto in sequestro mentre negativa è risultata la successiva perquisizione domiciliare.

L’uomo, che pare fosse diretto ad una festa prenatalizia nel centro di Terni sulla quale sono in corso approfondimenti investigativi, è stato tratto in arresto e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima, svoltosi lunedì, all’esito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Terni e di permanenza notturna in abitazione.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.

