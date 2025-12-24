Al Pala Barton Energy arriva Macerata: la Bartoccini MC Restauri a caccia di riscatto e di punti

Perugia, 24 dic. 2025 – C’è un momento, nello sport, in cui non servono proclami né drammi, ma una cosa sola: esserci. La Bartoccini MC Restauri Perugia arriva alla prossima sfida con tanta voglia di riscatto e con la consapevolezza che adesso ogni pallone pesa un po’ di più. Dopo sette sconfitte consecutive e la battuta d’arresto nello scontro diretto del 23 dicembre sul campo di Monviso, il calendario non concede sconti: domenica alle ore 17.00 al Pala Barton Energy arriva la CBF Balducci HR Macerata, una squadra che all’andata si impose nettamente in casa propria. Stavolta però si gioca a Perugia. E questo non è mai un dettaglio.

Le Black Angels sanno di essere con le spalle al muro, ma sanno anche che questo palazzetto, quando si accende, può spostare l’inerzia di una partita. Niente tragedie, dunque: solo la voglia di lottare, di restare attaccate al match, di ritrovare quella fiducia che spesso passa da un muro, una difesa, un urlo dagli spalti. Coach Andrea Giovi dovrebbe affidarsi alla regia di Maria Irene Ricci, con Nika Markovic opposta. In banda spazio a Elena Perinelli e Beatrice Gardini, mentre al centro agiranno Benedetta Bartolini e Alessia Mazzaro. In seconda linea, come sempre, ci sarà Imma Sirressi, pronta a guidare la difesa.

Macerata, nona in classifica con 17 punti, risponderà con Asia Bonelli in cabina di regia e Clara Decortes nel ruolo di opposto. In posto quattro Suvi Kokkonen e Nicole Piomboni, al centro la fisicità di Caroline Crawford e Alessia Mazzon, con Giorgia Caforio a presidiare la seconda linea. In panchina Valerio Lionetti, tecnico abituato a preparare partite solide e concrete. Sarà una gara dura, tosta, probabilmente lunga. Proprio per questo c’è bisogno di tutti. Del pubblico che spinge, applaude, rumoreggia, sostiene anche nei momenti complicati. Perché questa squadra, ora più che mai, ha bisogno di sentire che Perugia è lì, compatta, presente. Domenica pomeriggio non è solo una partita: è un appuntamento con il carattere, con l’orgoglio e con quella passione che rende il Pala Barton Energy un posto speciale. Venite a dare una mano. In campo ci vanno le ragazze, ma la spinta può arrivare solo dagli spalti.

BIGLIETTI

I tagliandi per assistere alla partita tra Bartoccini MC Restauri Perugia e Cbf Balducci HR Macerata sono acquistabili sia presso il botteghino del PalaBarton, aperto nel pre-gara, che online su liveticket.it con aggiunta del costo di prevendita. Questi i prezzi:

TRIBUNA VIP Intero: 25 €

DISTINTI Intero: 15 €

Ridotto (dai 9 ai 17 anni): 12 €

(Omaggio fino a 8 anni)

GRADINATE, CURVA SUD, CURVA S. MARCO E SPICCHI

Intero: 10 € Ridotto (dai 9 ai 17 anni): 7 € (Omaggio fino a 8 anni)

L’ULTIMA VOLTA

L’ultimo precedente tra le due squadre, giocato in terra umbra, risale alla Pool promozione della stagione di A2 2023/2024. Era il 28 gennaio 2024 e le Black Angels sconfissero le marchigiane con un 3 a 1. I parziali furono di 25-21, 25-12, 24-26, 25-19.

EX DELLA GARA

Tra le fila della Bartoccini MC Restauri Perugia troviamo la palleggiatrice Maria Irene Ricci (nelle Marche tra il 2021 e il 2023) e la schiacciatrice Alessia Fiesoli (dal 2021 fino allo scorso anno, ricoprendo anche il ruolo di capitano).

DIRETTA STREAMING

La sfida tra Bartoccini MC Restauri Perugia e Cbf Balducci HR Macerata sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV con la telecronaca di Nicolò Brillo e Raffaello Agea.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Il match tra Perugia e Macerata è stato affidato alla direzione della coppia arbitrale formata da Stefano Cesare e Andrea Clemente. Al videocheck ci sarà Marco Nampli, mentre al segnapunti elettronico Irene Ambrosi.

PROBABILI FORMAZIONI

Bartoccini MC Restauri Perugia: Ricci – Markovic, Bartolini – Mazzaro, Gardini – Perinelli, Sirressi (L). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Cbf Balducci HR Macerata: Bonelli – Decortes, Mazzon – Crawford, Kokkonen – Piomboni, Caforio (L). All.: Lionetti. Ass.: Martinelli

