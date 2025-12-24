Il falsario che è stato arrestato dai Carabinieri fabbricava e vendeva online le banconote in tutta Europa: sono state intercettate e sequestrate anche a Terni

Roma, 24 dicembre 2025 – La casa come copertura, il computer come torchio moderno, la rete come canale di distribuzione. Dietro una porta qualunque dell’area di Acilia si nascondeva una vera e propria fabbrica di banconote false, capace di alimentare un traffico internazionale di valuta contraffatta. È qui che i carabinieri hanno messo fine all’attività di un 31enne, arrestato in flagranza mentre stava preparando l’ennesima spedizione di soldi falsi destinati a circolare in tutta l’eurozona.

L’operazione è scattata grazie ai carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Roma, con il supporto della Compagnia di Ostia, nell’ambito di un’indagine su un vasto circuito criminale internazionale. L’uomo, residente ad Acilia e con solide competenze informatiche, è stato sorpreso mentre confezionava un plico contenente banconote false da 50 euro, per un valore complessivo di 7.300 euro, pronte per essere spedite.

Durante le operazioni, personale della polizia austriaca, spagnola ed Europol ha affiancato sul posto i carabinieri dell’Antifalsificazione Monetaria. Parallelamente sono arrivati i primi riscontri sulla catena di distribuzione: dallo scorso settembre pacchi contenenti banconote false, spediti per posta, sono stati intercettati e sequestrati in Austria, a Pesaro, a Strambino, nel Torinese, e a Terni, confermando l’ampiezza e la ramificazione del traffico smantellato.

All’interno dell’abitazione i militari hanno scoperto una stamperia clandestina perfettamente organizzata: computer, stampanti digitali di alta qualità e strumenti di perfezionamento grafico tali da rendere le banconote particolarmente insidiose. Nei dispositivi utilizzati per la produzione sono stati rinvenuti i cosiddetti “progetti grafici”, ovvero i file originali dai quali prendevano forma le contraffazioni.

Sequestrati anche un wallet elettronico, utilizzato per i pagamenti della numerosa clientela, contenente criptovalute “lightcoin” e “usdt” per un valore di circa 600 euro, oltre a 21.000 euro in contanti, ritenuti il risultato del “cash-out”, ovvero la conversione in denaro dei proventi illeciti generati attraverso le criptovalute.

Le indagini, avviate nel mese di settembre e condotte con il supporto di Europol e il diretto coinvolgimento della polizia austriaca e spagnola, hanno permesso di ricostruire l’attività del presunto falsario, da tempo attivo sui social media. Secondo quanto emerso, avrebbe prodotto ingenti quantitativi di banconote false di vari tagli – 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro – per un valore nominale complessivo stimato intorno al milione di euro, alimentando una rete distributiva articolata, con terminali operativi in diversi Paesi dell’eurozona.

(17)