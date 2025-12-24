Il percorso è all’interno del parco Ponte Bailey in Ponterio (frazione Pian di Porto) e si presenta piuttosto duro e impegnativo. Non c’è nemmeno un metro d’asfalto e si snoda lungo l’argine del Tevere

Perugia, 24 dic. 2025 – È il sodalizio Fortebraccio da Montone a farsi promotore dell’inedito evento ciclocrossistico Trofeo Todi Cross, in programma domenica 28 dicembre a Todi, che chiuderà definitivamente il circuito Adriatico Cross Tour con lo svolgimento delle premiazioni finali per agonisti e amatori.

Oltre al Fortebraccio da Montone, collaborano attivamente all’organizzazione l’Unione Ciclistica Città di Castello con il supporto materiale della famiglia Longari, la Cicloturistica Massa Martana e il Bikeland Team Bike 2003.

Queste realtà stanno definendo gli ultimi dettagli della manifestazione che punta a ottenere un buon successo già alla sua prima edizione, a pochi giorni dai Campionati Italiani di gennaio 2026, in programma domenica 4 a San Fior in Veneto (esordienti e allievi) e domenica 11 a Brugherio in Lombardia (juniores, under 23, élite e amatori). A sostegno degli organizzatori si è inoltre mossa l’Amministrazione Comunale di Todi che ha dato una decisa spinta all’iniziativa concedendo il patrocinio.

Il percorso, tracciato dall’esperto ciclocrossista Alberto Laloni, è allestito all’interno del parco Ponte Bailey in Ponterio (frazione Pian di Porto) e si presenta piuttosto duro e impegnativo. Non c’è nemmeno un metro d’asfalto e si snoda lungo l’argine del Tevere alternando tratti molto tecnici e qualche strappetto su fondo completamente naturale e sterrato.

L’auspicio degli organizzatori è che, a partire dal prossimo anno, il Trofeo Todi Cross possa trasformarsi in una prova di rilevanza nazionale: un traguardo che costituisce l’obiettivo dichiarato della manifestazione.

Con ritrovo a partire dalle 7:30 presso il Centro Commerciale Il Porto, il via alle 9:30 per le categorie amatoriali sopra i 40 anni e gli juniores, per poi proseguire alle 10:30 con gli amatori di prima fascia under 40, élite e under 23. Dalle 11:40 spazio alle categorie giovanili allievi, esordienti e G6 per terminare con le premiazioni giornaliere e del circuito Adriatico Cross Tour dalle 12:30 in poi.

