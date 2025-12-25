A sedersi ai tavoli, preparati con cura in ogni dettaglio, tante famiglie con bambini, assistite dalle associazioni caritative della diocesi

Terni, 25 dic. 20255 – Il Natale di solidarietà vuole portare la gioia della festa e la speranza alle persone sole e bisognose. Segno di solidarietà con i più poveri è il tradizionale appuntamento del pranzo di Natale in fraternità del 25 dicembre, che si è tenuto nell’oratorio della parrocchia Sacro Cuore Immacolato di Maria a Campomicciolo di Terni offerto alle persone in particolari situazioni di disagio, difficoltà e solitudine, dalla Fondazione Carit di Terni, che ha finanziato il pranzo, dall’antipasto, al primo, secondo e contorno, dolce e frutta, e l’allestimento dei tavoli per accogliere al meglio gli ospiti. A servire circa trenta volontari, alcuni dei quali sono da venti anni presenti a questo momento di festa per la comunità diocesana.

A fare gli onori di casa il vescovo Francesco Antonio Soddu, che ha accolto i 120 ospiti di varie nazionalità, giovani e anziani, insieme all’assessore ai servizi sociali e welfare del Comune di Terni Viviana Altamura, alla consigliera regionale Maria Grazia Proietti, al direttore delle relazioni esterne di Arvedi Ast Giovanni Scordo, ad Anna Chielli del Lions club San Valentino, al parroco don Lisnardo Morales, a don Luca Andreani che hanno salutato i presenti e formulato gli auguri di buone feste.

«Il Natale è un momento di familiarità – ha detto il vescovo – come stiamo vivendo oggi qui tutti insieme nella pace e amore. Un saluto di benvenuto a tutti in questo giorno così bello in cui, come veri amici condividiamo la gioia del Natale e soprattutto dello stare insieme, condividiamo il pasto in fraternità come in una grande famiglia».

A sedersi ai tavoli, preparati con cura in ogni dettaglio, tante famiglie con bambini, assistite dalle associazioni caritative della diocesi, altre della parrocchia di Santa Maria del Rivo e delle case di accoglienza, famiglie seguite dall’Emporio Bimbi della San Vincenzo de’ Paoli che vivono particolari situazioni di bisogno, immigrati e anziani, persone sole ed anche coloro per i quali è divenuta ormai una tradizione il pranzo di Natale, e alcune famiglie che hanno deciso di trascorrere la festa non a casa propria, ma insieme ai più bisognosi della città.

Alla realizzazione del pranzo hanno contribuito anche la cioccolateria Calvani che ha donato un grande panettone che è stato servito agli ospiti, l’Arvedi Acciai Speciali Terni per i pacchi natalizi per gli adulti, e il Lions Club San Valentino e San Vincenzo de’ Paoli per i regali ai bambini, che sono stati consegnati da simpatici Babbo Natale al termine del pranzo.

(5)