Ancora una sconfitta per la Bartoccini MC Restauri, le marchigiane vincono al quinto set dopo una partita intensa. Gardini: “E’ dura la politica dei piccoli passi”

Perugia, 26 dic. 2025- La Bartoccini MC Restauri lotta col coltello tra i denti nel giorno di Santo Stefano, ma davanti al proprio pubblico rimedia un solo punto al cospetto della Cbf Balducci HR Macerata. Un punto importante ma che arriva con qualche rammarico, con le Black Angels spesso avanti che hanno visto la rimonta delle ospiti (25-22, 27-29, 22-25, 25-18, 13-15). Partono bene le ragazze di Giovi e portano a casa il primo parziale, mentre una lunga sfida ai vantaggi premia le marchigiane nel secondo. Botta e risposta tra terzo e quarto parziale, col quinto che vede Perugia partire alla grande per poi subire il rientro della formazione in maglia arancione. Si chiude con questa sfida l’anno solare, ora subito testa alla prossima gara, ancora in casa, contro la Honda Olivero Cuneo il prossimo 3 gennaio.

Giovi sceglie Turlà al posto di Ricci, Markovic opposto, Mazzaro e Lemmens al centro, Gardini e Perinelli in banda. Il libero è Sirressi. Si parte con un muro di Markovic. Lemmens è in palla e porta Perugia sul 5-3. Macerata si affida alle fast di Crawford e rimane aggrappata alle Black Angels (7-7), trovando anche il primo vantaggio sul 9-10. Doppio break Macerata che vola sul più tre (10-13). Time out di Giovi, ma si rientra in campo ed è subito ace di Kokkonen. Kockarevic sbaglia e Perugia recupera un break, ma il muro su Markovic riporta Macerata verso la fuga (13-17). Doppio muro Black Angels con Markovic e Mazzaro: Perugia è a meno due (15-17). Bene la fase break e con il pallonetto di Markovic, le ragazze di casa tornano a contatto costringendo coach Lionetti a chiamare il time-out (16-17). Si torna in campo e Mazzaro lavora ancora bene nel muro: 17 pari. La pressione si fa sentire per Macerata e Decortes sbaglia: le Black Angels tornano avanti (18-17). Lionetti si gioca il secondo time-out. Entra Bartolini e pizzica subito Decortes a muro, Perugia va sul 21-18. Bonelli coglie impreparata Gardini in ricezione e Macerata si riavvicina (22-21). Gardini non si lascia abbattere e regala il primo set point alle sue (24-22). Dopo un’azione molto confusa, Perugia chiude subito i conti. 25-22.

Mazzaro inaugura il secondo set con un pallonetto. Contrasto a muro vinto da Turlà, poi Decortes sbaglia: Perugia va sul 5-2. Macerata sfrutta però le imprecisioni delle Black Angels ed è subito 5 pari. Perugia è attenta a muro e in difesa e ritorna avanti di tre lunghezze (10-7). Time-out Macerata. Si torna in campo e le Black Angels martellano ancora: Lionetti è costretto a chiamare il secondo time-out sul 13-7. Qui si ferma la verve delle perugine, con Macerata che recupera break importanti (13-12). Questa volta è Giovi a dover fermare il gioco. Si torna in campo e Piomboni mette l’ace: è 13 pari. La situazione si sblocca solo col muro di Mazzaro, ma è 14-14. Perugia si riscatta sulle ali di una Mazzaro in formato super (17-14). Le Black Angels vanno però in corrente alternata e Piomboni riporta avanti Macerata (17-18). Time-out Perugia. Deve pensarci ancora Mazzaro con un primo tempo e un ace (19-18). Comincia la lotta punto a punto: al set point ci arriva prima Macerata, ma Decortes sbaglia e si va ai vantaggi (24-24). Macerata chiude sul 27-29 con Perugia che ha qualcosa da recriminare.

Ad aprire il terzo set è Perinelli dopo un lungo rally, ma le ospiti mettono il turbo e vanno sul 6-2. Time-out Perugia. Giovi cambia le carte in tavola con gli ingressi di Ricci, Vanjak e Bartolini e le Black Angels recuperano qualche break (4-7). Kokkonen manda fuori, poi Ricci mura: la Bartoccini CM Restauri è a meno uno (10-11). Si procede a strappi. Time-out chiamato da Lionetti, ma al ritorno in campo Perugia deve ringraziare l’errore di Decortes (11-11). Gardini è perfetta dalla seconda linea (13-13). Perinelli ha un momento di appannamento e Macerata ritorna avanti (13-16). Time-out Perugia. Ace di Ornoch, le marchigiane provano a scappare (13-17). Perugia approfitta dell’errore di Kokkonen per tornare a meno due, ma l’errore di Gardini scrive di fatto la parola fine sulle speranze delle Black Angels (18-22). Perugia ha il merito di crederci fino alla fine, ma Macerata chiude con un muro su Perinelli. 22-25.

Stavolta è Perugia a partire meglio (2-6). Macerata appare però più tranquilla e passo dopo passo ricuce (10-9). Le Black Angels sono però determinate nel portare la sfida al tie-break e arrivano così tre punti consecutivi che culminano col time-out di Lionetti (13-9). Perinelli mura la fast di Mazzon e si va sul 17-11. Lionetti ferma nuovamente il gioco. Ace di Gardini, la Bartoccini MC Restauri scappa (21-14). Il set point perugino arriva sul 24-18 con un punto di Perinelli. Sbaglia Mazzon, le Black Angels conquistano il tie-break (25-18).

Gardini + Perinelli: Perugia vola in apertura di tie-break (3-0). Macerata resta lì e Giovi chiama il time-out sul punteggio di 4-3. Gardini è imperfetta dalla seconda linea e così si va al cambio campo sul 6-8 per Macerata. Le Black Angels lottano e ritrovano la parità (10-10). Piomboni trova un altro punto dai 9 metri, poi Perinelli sbaglia e tutto si complica per Perugia (11-14). Le Black Angels annullano due palle match, ma Kokkonen gioca bene il mani out e chiude qui una lunga sfida (13-15).

Beatrice Gardini, schiacciatrice della Bartoccini MC Restauri Perugia: “Dispiace per la sconfitta e per come è maturata. Siamo partite bene e poi non abbiamo avuto la forza di tenere la partita. Peccato. Un punto muove la classifica, ma con la politica dei piccoli passi si fa fatica. Possiamo comunque risollevarci attraverso il lavoro. Sapevamo che sarebbe stato un campionato duro”.

BARTOCCINI MC RESTAURI PERUGIA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 2-3

Set: 25-22, 27-29, 22-25, 25-18, 13-15

BARTOCCINI MC RESTAURI PERUGIA: Kump, Turlà 1, Perinelli 17, Lemmens 3, Vanjak, Ricci, Markovic 16, Bartolini 8, Mazzaro 13, Fiesoli, Gardini 20, Sirressi (L1). N.e.: Williams, Recchia (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Brescianini, Kokkonen 22, Kockarevic 6, Bonelli 6, Mazzon 17, Piomboni 15, Ornoch 4, Crawford 7, Decortes 15, Caforio (L). N.e.: Batte, Sismondi. All.: Lionetti. Ass.: Martinelli

Arbitri: Stefano Cesare – Andrea Clemente

PERUGIA: b.s. 4, ace 2, ric. pos. 54 %, ric. prf. 31 %, att. 30 %, muri 22

MACERATA: b.s. 10, ace 7, ric. pos. 53 %, ric. prf. 28 %, att. 33 %, muri 13

