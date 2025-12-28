Orvieto sta diventando una delle capitali del turismo lento in Italia. In arrivo un grande progetto di promozione territoriale

Orvieto, 28 dic. 2025 – Un indotto a favore dell’economia locale di oltre mezzo milione di euro in dodici mesi e la consapevolezza che Orvieto sta velocemente diventando una delle più importanti mete del turismo lento in Italia. E’ il bilancio di fine anno dei cammini dell’intrepido Larth e del miracolo del Corpus domini.

Il progetto di turismo lento, lanciato ad inizio 2024 da Emanuele Rossi, Luca Sbarra e Claudio Lattanzi sta lentamente, ma progressivamente cambiando il volto del turismo locale con una costante accelerazione sul versante della destagionalizzazione dei flussi e dell’aumento dell’indice di permanenza. Si tratta di una iniziativa sostenuta da privati a sostegno di altri imprenditori che sara’ presto implementata da un ambizioso piano di marketing turistico e territoriale.

“All’inizio del nuovo anno-anticipano i promotori-sara’ sottoposta all’attenzione del mondo imprenditoriale un progetto che si propone di incrementare in maniera ancora piu’ significativa le presenze turistiche attraverso la creazione di nuovi cammini, ma anche con il ricorso ad una serie di iniziative volte a sostenere la crescita di tutte le aziende del territorio orvietano, non solamente nell’ambito turistico ”

