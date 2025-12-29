Gli arrestati hanno un’età di età compresa tra i 19 e 31 anni, sono di origine albanese, macedone e romena, cinque dei quali con precedenti di polizia. Un 27enne di origini macedoni ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni. Denunciano anche un minore di 17 anni

Perugia, 29 dic. 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Perugia, Squadra di Intervento Operativo (SIO) del 6^ Battaglione Mobile “Toscana” di Firenze e personale della Squadra Volanti della locale Questura hanno arrestato in flagranza di reato 11 persone, di età compresa tra i 19 e 31 anni, di origine albanese, macedone e romena, cinque dei quali con precedenti di polizia, anche specifici, residenti tra Montegabbione (TR), Panicale, Piegaro, Passignano sul Trasimeno e Tavernelle (PG), e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 17enne, tutti ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata da lesioni personali.

Il risultato operativo è maturato nel corso della nottata odierna a seguito di un intervento effettuato congiuntamente nella serata precedente di domenica, intorno alle 18.45, presso un’area di servizio ubicata nella zona di Sant’Andrea delle Fratte, con annesso bar, ove era stata segnalata una violenta rissa in atto al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, con molte persone coinvolte.

Gli operanti, nel raggiungere il luogo di interesse, hanno constatato che era ancora in corso la violenta contesa, con almeno 10 persone coinvolte, durante la quale, due individui, sul cui conto sono in corso indagini ai fini identificativi, allontanandosi repentinamente a bordo di un’autovettura, hanno investito uno dei contendenti, un 27enne di origini macedoni, che, successivamente, è stato soccorso da personale sanitario del servizio 118 e trasportato presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia del capoluogo, da cui è stato dimesso con una prognosi di gg. 30 (trenta) a seguito delle lesioni riportate.

I primi approfondimenti investigativi, effettuati tramite escussioni testimoniali, analisi dei sistemi di videosorveglianza in zona e l’esecuzione di un accurato sopralluogo, hanno consentito di ricostruire compiutamente quanto accaduto sin dall’inizio, ossia una iniziale lite, innescatasi tra alcuni di loro per futili motivi, che è degenerata rapidissimamente in rissa che ha contrapposto due distinte fazioni di soggetti, i cui partecipanti si sono violentemente aggrediti vicendevolmente, colpendosi anche mediante l’utilizzo di bastoni, uno dei quali, della lunghezza di 65 cm sequestrato, sedie, tavoli ed altri manufatti amovibili presenti all’esterno dell’esercizio pubblico.

Nella circostanza, uno degli autori, un 23enne di origine albanese, furtivamente ha cercato di nascondere una chiave di accensione per autovettura finita all’interno di una fioriera ivi collocata, gesto non sfuggito all’attenzione degli operanti che, ispezionandola, hanno rinvenuto e sequestrato al suo interno una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di g 0,6, che vi era stata occultata, motivo per cui il predetto sarà segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di droga.

All’esito degli accertamenti di rito, in forza di tali gravi, univoci e concordanti elementi indiziari raccolti a loro carico, gli 11 maggiorenni sono stati dichiarati in stato di arresto, per l’ipotesi delittuosa anzidetta e tradotti presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica del capoluogo informato nel senso, mentre il 17enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia e successivamente affidato ai genitori.

