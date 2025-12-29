Terni, 29 dic. 2025 – L’atleta ternano Marco Perotti conclude il 2025 con un secondo posto nella categoria silver nel Boxing day del 26 dicembre in Abruzzo a l’Aquila , mentre il fratello Simone Perotti arriverà terzo nella categoria Gold .
Mentre al Boxing day di Roma Perotti si fermerà agli ottavi di finale Gold su 40 partecipanti , confermando la prima posizione nella categoria di subbuteo tradizionale nel ranking Fisct Lazio dei fuori regione .
Nel primo weekend del 2026 , precisamente il 3/4 Gennaio a Roma si disputeranno due tornei targati Fisct Lazio presso la location del Centro Sportivo in miniatura in Zona Balduina in via Filippo Nicolai .
Sabato 3 Gennaio si disputerà la Coppa Lazio di calcio tavolo , Mentre domenica 4 Gennaio il torneo regionale di Subbuteo Classico .
L’atleta Marco Perotti sara’ presente da Terni , tesserato Fisct con il club del Taranto .
Saranno presenti numerosi giocatori da Roma , da Terni , dall’Abruzzo , da Salerno , da Frosinone , da Viterbo e dalla Campania.
Si prevedono partite equilibrate e avvincenti con un livello tecnico tattico molto elevato .
Gli eventi sono organizzati dalla Federazione italiana Sportiva calcio tavolo in collaborazione con il Settore nazionale subbuteo Opes Italia e con la Fisct Lazio .
