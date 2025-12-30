In scena il 4 gennaio alle 17.30 “Parlando con le stelle!” tra ironia, allegria e musica sulle note del maestro Giandomenico Anellino

Bevagna (Pg), 30 dic. 2025 – Teatro Francesco Torti di Bevagna pronto ad aprire le sue porte alla stagione di prosa 2025/2026, promossa da – A.T.I. Francesco Torti (Teatro Belli e Teatro Agape) in collaborazione con l’amministrazione comunale, direzione artistica di Carlo Emilio Lerici.

Il primo appuntamento andrà in scena a inizio anno nuovo, il 4 gennaio alle 17.30 e vedrà protagonista Emanuela Aureli con “Parlando con le stelle”, spettacolo che porta in scena l’ironia, l’allegria e la professionalità di un’artista capace di cambiare voce e gestualità ai tanti personaggi che convivono insieme a lei sul palco.

Credendo di condurre un programma tutto suo, si finge presentatrice e inizia a costruire lo show partendo dai divertenti provini per scegliere il maestro giusto che possa accompagnarla in questo viaggio. Dialoghi divertenti con il maestro Anellino che ogni volta ai provini si fingerà una persona diversa per potersi aggiudicare il lavoro. Non mancheranno scene comiche e momenti di sana simpatia da rendere questo show, un vero e proprio show nello show.

Prossimi appuntamenti : primo febbraio alle ore 17.30 Melania Giglio – “Notte di note per Mimì, 22 febbraio alle 17.30 Corrado d’Elia – “Galileo, oltre le stelle, 15 marzo alle 17.30 Teatro Belli – “Volpone” di Ben Jonson, versione di Larry Gelbart, 17–18–19 aprile Agape Teatro – “Rent”, 26 aprile alle 17.30 Agape Teatro – “Francesco l’amato mio”, cantico dei poveri amanti.

COSTI E PRENOTAZIONI

Biglietto intero euro 18, ridotto (under 26 e over 65) euro 15, ridotto under 18 euro 1. Loggione e visibilità limitata euro 10.

Abbonamento “Vado al Torti” intero (6 spettacoli) euro 70, ridotto (6 spettacoli), euro 55.

V.A.T. Card (Vado Al Torti Card): gold carnet 6 ingressi liberi intero (max 3 per spettacolo) euro 80, V.A.T. Card silver carnet 6 ingressi liberi ridotto (max 3 per spettacolo) euro 65.

Informazioni e prenotazioni botteghino e prenotazioni telefoniche alla Proloco Bevagna in piazza Filippo Silvestri tutti i giorni escluso il martedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30: 379.2980055 (anche via WhatsApp) – biglietteria@teatrotortibevagna.it.

Prevendite su circuito VivaTicket.

Sito ufficiale www.teatrotortibevagna.it

