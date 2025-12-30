Perugia, 30 dic. 2025 – Uno sguardo al cielo, con la dovuta cautela. Le indicazioni che seguono sono previsioni meteorologiche e, come tali, vanno interpretate con prudenza: l’evoluzione dei fenomeni atmosferici può riservare variazioni anche significative e non può essere considerata una certezza assoluta.

Mercoledì 31 dicembre – Il sole accompagna l’ultimo giorno dell’anno

La Regione si trova sotto l’influenza di un robusto campo di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Su pianure settentrionali e meridionali così come lungo l’Appennino, i cieli si manterranno sereni o al più poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Zero termico attorno agli 800 metri.

Giovedì 1 gennaio – Capodanno con nubi in aumento e prime piogge

Il nuovo anno si apre con un graduale cedimento dell’alta pressione e l’ingresso di aria più umida. La giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma dal pomeriggio è atteso un progressivo aumento della nuvolosità accompagnato da deboli piogge sparse su pianure e Appennino. Venti molto deboli dai quadranti sud-orientali, in attenuazione e successiva rotazione da sud-ovest. Zero termico intorno ai 1050 metri.

Venerdì 2 gennaio – Atmosfera instabile su tutta la Regione

Una vasta area di bassa pressione determina una giornata all’insegna dell’instabilità. Sulle pianure settentrionali i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con qualche temporanea schiarita pomeridiana prima del ritorno di deboli piogge in serata. Sulle pianure meridionali e sull’Appennino nuvolosità compatta con piogge deboli diffuse, in attenuazione dalla sera sui rilievi. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Zero termico attorno ai 1550 metri.

Sabato 3 gennaio – Nubi persistenti e piogge in arrivo dal pomeriggio

La circolazione depressionaria si approfondisce ulteriormente, portando molte nubi sin dal mattino. Sulle pianure settentrionali il cielo resterà coperto con deboli piogge per gran parte della giornata; sulle pianure meridionali la pioggia farà la sua comparsa soprattutto dal pomeriggio. Sull’Appennino giornata grigia, con precipitazioni deboli in serata. Venti moderati sud-occidentali. Zero termico in rialzo, intorno ai 2000 metri.

Domenica 4 gennaio – Maltempo diffuso e piogge anche intense

Il quadro meteorologico peggiora ulteriormente con il consolidarsi di una bassa pressione responsabile di una giornata spiccatamente perturbata. Su pianure settentrionali, meridionali e sull’Appennino sono attese piogge diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Zero termico intorno ai 1900 metri.

(6)