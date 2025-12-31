Foligno, 31 dic. 2025 – In occasione dello spettacolo “Capodanno al centro del mondo”, in programma il 31 dicembre, in piazza della Repubblica – con capienza massima 2.500 persone – sarà vietata dalle 20 fino alle 5 del 1° gennaio 2026, nell’ambito dell’area del centro storico ricompresa all’interno del perimetro delimitato dalle mura urbiche, la vendita per asporto, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, imprenditore, o diverso operatore, esercente la propria attività sia in sede fissa che in forma itinerante, compresi i distributori automatici, di qualsiasi bevanda, sia alcolica che analcolica, o di qualsiasi altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o metallici.

Vietato, altresì, accedere all’area dello spettacolo di piazza della Repubblica avendo con sé qualsiasi bevanda, sia alcolica che analcolica, o qualsiasi altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o metallici ed è inoltre fatto assoluto divieto di accedere alle medesime aree dedicate allo svolgimento degli eventi portando al seguito petardi, mortaretti o prodotti similari, articoli e artifizi pirotecnici, qualsiasi oggetto o attrezzatura con caratteristiche ingombranti o pericolose o idonei ai fini di un possibile impiego quali strumenti contundenti, o comunque ritenuti non consentiti a discrezione degli operatori delle forze di polizia in servizio a presidio degli eventi. L’inosservanza delle disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 160 fino a 500 euro.

