E’ Andrea Stella, Team Principal della McLaren. Il riconoscimento assegnato dai giornalisti delle redazioni umbre del Gruppo Corriere

Perugia, 31 dic. 2025 – Il Corriere dell’Umbria ha svelato oggi l’Umbro dell’Anno 2025, dedicando una prima pagina interamente alla sua immagine, una doppia pagine di servizi speciali e l’ultima pagina con le motivazioni della scelta. Il riconoscimento, alla prima edizione, è stato assegnato all’unanimità dai giornalisti delle redazioni umbre del Gruppo Corriere ad Andrea Stella, Team Principal della McLaren.

“Oggi, come vedete dalla cover del giornale, sveliamo il nome dell’Umbro dell’Anno – scrive il direttore Sergio Casagrande nell’editoriale di annuncio – una scelta giornalistica netta che conferma il nostro essere al centro della vita civile e sociale della regione, raccontandone i protagonisti e interpretandone i cambiamenti”.

Le motivazioni sono chiare: talento, visione e leadership. Andrea Stella, ingegnere umbro di Orvieto, ha portato una scuderia storica nell’olimpo dell’automobilismo mondiale, firmando un ciclo di successi che ha dato prestigio internazionale all’Umbria. “Non celebriamo solo una vittoria sportiva – sottolinea Casagrande – ma l’idea che dall’Umbria si possa guidare l’eccellenza globale”.

La designazione è frutto di un processo corale che ha coinvolto tutti i giornalisti della sede centrale, delle redazioni umbre e degli uffici di corrispondenza del Corriere dell’Umbria.

L’Umbro dell’Anno diventa da oggi un appuntamento destinato a ripetersi ogni anno, per riconoscere chi, con i fatti, ha inciso sul presente e sull’immagine della regione.

Il riconoscimento può essere assegnato a un uomo o una donna, anche se non originari dell’Umbria, purché abbiano contribuito al prestigio della regione. E quest’anno la scelta è stata fatta esaminando anche altri candidati, del mondo dell’imprenditoria, della politica e della cultura, ma la scelta ricaduta su Stella anche per la sua “umiltà” dimostrata con un lavoro “costante e silenzioso” compiuto anche lontano dai riflettori.

