Ultimi giorni a Castiglione del Lago per ammirare la gigantesca struttura in acqua. E il 6 gennaio la cerimonia di spegnimento con i rappresentanti di autorità e aziende locali

Castiglione del Lago, 3 gen. 2026 – Adagiato ancora tra le leggere onde del Trasimeno e dopo aver ricevuto le coccole di migliaia di visitatori tanto da aver contribuito a far ottenere all’Umbria il terzo posto tra le regioni italiane più visitate nel periodo di festività natalizie e a Castiglione del Lago l’inserimento tra le città umbre virtuose in fatto di grandi manifestazioni, l’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua si avvia verso le ultime giornate di accensione, che culmineranno con la festa dell’Epifania.

E sarà proprio la Befana l’ospite speciale atteso nel “Percorso dell’Albero”, dopo aver “volteggiato” tra i vicoli del borgo a partire dalle 15 con una dotazione di ben 500 calze ricche di dolciumi, grazie all’iniziativa “Befanavis” della sezione locale dell’Avis, tra i tanti partner di “Luci sul Trasimeno” a testimonianza, come da tradizione, del forte senso di comunità che si è respirato per un mese nella città di Ascanio della Corgna. Tanto che per le 18.30 proprio del 6 gennaio nella sede del palazzo comunale che porta il suo nome, alla presenza delle autorità cittadine e regionali, è prevista una cerimonia ufficiale di saluto e ringraziamento a tutti coloro che hanno supportato l’iniziativa, dai volontari dell’associazione “Eventi Castiglione del Lago” che l’organizza con passione e fatica da sei anni alle tante aziende del territorio desiderose di contribuire alla riuscita di una manifestazione ormai molto conosciuta a livello nazionale e ovviamente irrinunciabile, attraverso l’adesione al progetto “Impresa Amica” proposto da Confcommercio Trasimeno.

Prima, però, c’è da completare nell’ultimo weekend festivo l’accoglienza dei tantissimi turisti (ma non solo) che hanno cinto d’assedio la Rocca del Leone, come confermano il via vai costante di camper e autobus organizzati, il boom di prenotazioni per le strutture ricettive, la frenetica attività di esercizi commerciali e ristorativi, non solo nell’area del centro storico, registrata dalla stessa Confcommercio Trasimeno. Sarà così anche per l’ultimo weekend che mantiene le cinque accensioni quotidiane delle 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 e 22 (anche lunedì), mentre per la serata dell’Epifania lo spegnimento ufficiale dell’Albero è fissato per le 19.30 di fronte ai tanti ospiti prima ricevuti dagli organizzatori e dall’amministrazione comunale. Si tratta delle ultime opportunità, dunque, per ammirare gli effetti luminosi del “Wonder Show”, del tunnel di accesso al “Percorso dell’Albero”, delle installazioni disseminate sul Poggio, ma anche per i più piccoli per salutare Babbo Natale e gli Elfi ormai a riposo e visitare il Presepe artistico dedicato a San Francesco e agli 800 anni del Cantico delle Creature.

Ci sono poi ancora da gustare “Le dolcezze di Luci sul Trasimeno” con il pesciolino Ascanio, mascotte della manifestazione, a guidare i presenti negli assaggi, il “Ghiaccio Park” per le ultime evoluzioni in pista e le foto da scattare a pezzi unici e rari tra i mattoncini di “Castiglione del LEGO”. Come a dire che il “Natale delle Meraviglie” di “Luci sul Trasimeno” non vorrebbe finire mai. Per la gioia dei grandi e lo stupore dei piccini.

(1)