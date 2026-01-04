Preci (Pg), 4 gen. 2026 – Attimi di paura ieri mattina, intorno alle 11, nei boschi di Cervara, nel territorio comunale di Preci, a ridosso del confine tra Umbria e Marche. Durante una battuta di caccia al cinghiale, un esemplare di segugio maremmano è scivolato improvvisamente in un dirupo roccioso, compiendo un volo verticale di circa sette-otto metri. Una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ma che si è conclusa fortunatamente su un piccolo terrapieno.

L’area, fitta di vegetazione e particolarmente impervia, ha reso subito complesso ogni tentativo di avvicinamento. Il punto era infatti raggiungibile solo a piedi, dopo un lungo e faticoso cammino tra boschi e pendenze scoscese.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno operato con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) per calarsi in sicurezza fino all’animale. Il cane, visibilmente spaventato ma miracolosamente illeso, è stato raggiunto, recuperato e riportato in superficie senza difficoltà ulteriori.

Il segugio è stato infine riconsegnato al legittimo proprietario in buone condizioni, senza alcuna ferita: una storia a lieto fine che si è chiusa con il sollievo di tutti e con l’ennesima dimostrazione di professionalità e tempestività dei soccorritori.

