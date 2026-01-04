Terni, 4 genn. 2026 – Primo weekend di Gennaio, primo fine settimana del 2026, ricco di Tornei di calcio in miniatura a Roma nella Capitale per il giocatore Ternano Marco Perotti , tesserato Fisct con il club pugliese del Taranto .
Sabato buona prova nella Coppa Lazio di calcio tavolo individuale presso la location del Centro Sportivo in miniatura in zona Balduina . Qui Perotti si fermerà nella semifinale categoria cadetti .
La Coppa Lazio categoria Gold sarà vinta da Maurizio lepri di Roma ,mentre quella Silver sarà vinta dal viterbese Venicio Scarantino.
Mentre nel torneo di Subbuteo tradizionale Fisct Lazio di domenica 4 Gennaio 2026 , buona la prestazione del Ternano Perotti , arriva primo nel girone con 9 punti , frutto di 3 vittorie ,vince contro Prettico 5 a 0, poi contro Zolfanelli per 3 a 2 , poi contro Umberto Emanuele 5 a 1.
Poi ai quarti di finale vincerà 3 a 0 contro il romano Patrizio Balice .
Poi in semifinale sarà fermato dal viterbese Bevilacqua per 3 a 1ai tiri piazzati, i tempi regolamentari erano finiti sul risultato di 1 a 1.
Perotti arriverà tra i semifinalisti Gold del torneo , prendendo punti importanti per la classifica Fisct Lazio .
Il torneo ha visto 24 partecipanti si e’ giocato nella location del Centro sportivo in miniatura in zona Roma Balduina , il tabellone Gold e’ stato vinto da Andrea Strazza , mentre quello Silver da Luca Di Lullo.
Prossimo appuntamento per il giocatore Ternano sarà sabato 10 Gennaio 2026 a Perugia per il campionato regionale Fisct Umbria di subbuteo tradizionale .
