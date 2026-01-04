Entro il 10 gennaio i poeti da tutt’Italia possono iscriversi alla seconda edizione del premio nazionale di poesia “storie e magie del carnevale”

FOLIGNO, 4 gen. 2025 – – Mancano ancora pochissimi giorni per partecipare alla seconda edizione del Premio Nazionale di Poesia “Storie e magie del Carnevale” promosso dall’Associazione Carnevale dei Ragazzi di Sant’Eraclio, in collaborazione con le Associazioni LiberAmente e FulgineaMente, con il patrocinio del Comune di Foligno, dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria e di WikiPoesia.

La prima edizione ha avuto un successo davvero insperato, sono arrivate poesie sia in lingua che in dialetto, da 17 regioni d’Italia e molti dei finalisti provenienti da fuori regione hanno presenziato alla cerimonia di premiazione, alcuni inviando un simpatico contributo video, esprimendo tutti un grande favore e complimentandosi per l’organizzazione.

Molto apprezzati anche i premi assegnati consistenti in prodotti gastronomici tipici umbri, in parte offerti da piccole aziende locali. Il concorso poetico, unico in Italia, è aperto ai poeti che vogliono celebrare il Carnevale attraverso versi, emozioni e tradizioni. Un’occasione straordinaria per dare voce alla creatività e alla cultura popolare. Gli autori possono iscriversi scegliendo una delle seguenti sezioni: – Sezione A – Poesia adulti – Sezione B – Poesia giovani – Sezione C – Poesia dialettale. Tre giurie composte da sette membri ciascuna, scelti nel mondo della scuola, della cultura e del giornalismo, saranno chiamate a esprimere le loro valutazioni al fine di predisporre la graduatoria finale.

Il regolamento completo e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Carnevale dei Ragazzi di Sant’Eraclio: www.ilcarnevale.net o possono essere richiesti tramite posta elettronica all’indirizzo poesiailcarnevale@gmail.com. Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il: 10 gennaio 2026 seguendo le modalità indicate nel bando. La Cerimonia di premiazione avrà luogo il 7 febbraio 2026 a Sant’Eraclio di Foligno, durante le manifestazioni del Carnevale di Sant’Eraclio, il più importante dell’Umbria, noto per la sua tradizione, apprezzato per i suoi carri allegorici e l’atmosfera coinvolgente. Per ulteriori informazioni: poesiailcarnevale@gmail.com.

