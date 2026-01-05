Presentazione del nuovo progetto di gestione al quartiere

Assisi, 5 genn. 2025 – Il Comune di Bastia Umbra promuove un momento di incontro e confronto pubblico con i cittadini del quartiere di Campiglione, in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 21:15, presso il Centro Sociale di Campiglione, a seguito del recente cambio dell’associazione assegnataria della gestione della struttura.

L’assemblea pubblica nasce con l’obiettivo di presentare e condividere il nuovo progetto di gestione del Centro Sociale a cura di Accademia Creativa ACSD, e di offrire al quartiere uno spazio aperto di dialogo, ascolto e partecipazione. Un’occasione importante per illustrare le linee guida del progetto, le attività previste e la visione che accompagnerà la vita del Centro nei prossimi anni.

All’incontro interverranno il Sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, e l’Assessora alle Politiche Sociali, Elisa Zocchetti, insieme ai rappresentanti del nuovo soggetto gestore, per ribadire il valore dei centri sociali come luoghi di aggregazione, socialità e presidio comunitario.

L’Amministrazione comunale considera fondamentale accompagnare ogni fase di cambiamento con momenti di trasparenza e condivisione, soprattutto quando si tratta di spazi che rappresentano un punto di riferimento per la vita quotidiana dei quartieri. L’assemblea pubblica di Campiglione si inserisce in questo percorso, con la volontà di rafforzare il legame tra istituzioni, gestori e cittadinanza.

Tutti i residenti e gli interessati sono invitati a partecipare.

