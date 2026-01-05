Gubbio, 5 gennaio 2026 – Da oggi, lunedì 5 gennaio, prenderà servizio una nuova ginecologa che andrà a rinforzare l’attività del Distretto Alto Chiascio. La professionista sarà operativa su tre diversi Consultori: 2 volte a settimana a Gualdo Tadino, 2 a Gubbio e 1 a Costacciaro (che serve l’utenza di tutta la fascia Appenninica).
Con il suo innesto si ritorna ad avere una professionista a tempo pieno che assicura in modo completo ogni attività: dal percorso nascita (eseguendo le 3 ecografie fondamentali: datazione, morfologica ed accrescimento) all’interruzione volontaria di gravidanza.
Questa completezza professionale darà lustro al servizio ginecologia di tutto il territorio del Distretto Alto Chiascio dell’Usl Umbria 1. Un arrivo importante ed opportunamente formato che saprà utilizzare al meglio anche l’ecografo 4D di ultima generazione, presente presso il Consultorio di Gualdo Tadino, macchinario che consente una diagnosi più accurata ed una presa in cura ottimale.
