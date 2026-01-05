Bastia Umbra, 5 genn. 2026 – Gran finale per le festività natalizie di Bastia con la giornata dell’Epifania, martedì 6 gennaio in Piazza Mazzini. Per l’occasione la ConfCommercio di Bastia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha organizzato l’evento “Con la Befana siamo tutti più buoni” nato con l’intento di promuovere gli acquisti nei negozi della città attraverso il concorso omonimo. Saranno distribuiti ai vincitori i buoni acquisto messi in palio tra gli acquirenti dei negozi che hanno aderito all’iniziativa.

Il pomeriggio di festa prevede un ricco programma per grandi e piccini a cominciare dalle 15,00:

Accensione dell’”Area dei Giganti luminosi”

Area giostre con Seggiolini volanti e Tappeti elastici

Apertura Accampamento dei Mercanti, con mercatini gestiti da Proloco, Comitato Genitori Istituto Comprensivo I e associazione Ri@mbientiamoci, Genitori Direzione Didattica Don Bosco: dolciumi, cioccolata calda, bruschette e oggettistica

Al Teatrino: la Stanza delle Meraviglie con il Mercatino di beneficienza a cura di AIDO

Postazione trucca-bimbi

Musica DJ

16,45

Il corteo dei Re Magi e la Sacra Famiglia si reca nella Chiesa di S. Michele – Via Garibaldi e P.zza Mazzini, a cura Associazione Borgo Antico

dalle 17,00

Arriva la Befana con il suo aiutante Spazzacamino, distribuzione di dolcetti speciali messi a disposizione da Eurochocolate e Città del Cioccolato di Perugia

Premiazione di concorsi Vetrine, Balconi e Presepi

Distribuzione dei buoni acquisto concorso “Con la Befana siamo tutti più Buoni” e di tutti gli altri buoni offerti gratuitamente dalle attività commerciali di Bastia

In caso di maltempo le premiazioni e le attività di animazione si svolgeranno all’auditorium di sant’Angelo negli stessi orari.

