Foligno, 5 genn. 2026 – E’ stato pubblicato l’avviso che riguarda i progetti personalizzati ‘Dopo di noi’ nell’ambito delle misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale.

La Zona Sociale n. 8 destina per ciascuna proposta progettuale 12mila euro per 12 mesi (durata massima del progetto). Possono accedere al beneficio le persone in condizione di disabilità grave certificata, residenti in uno dei Comuni della Zona sociale n. 8 di età compresa tra i 18 e 64 anni; con un ISEE inferiore o pari a 25mila euro per un contributo pari al 100%, con un ISEE superiore a 25mila euro e entro 35mila euro con un contributo massimo fino al 60%. La richiesta – modello disponibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.foligno.pg.it – dovrà essere presentata entro il 31 gennaio con le seguenti modalità:

a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Foligno (Piazza della Repubblica 10);

a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Foligno – Area Diritti di Cittadinanza – Servizio di Piano della Gestione Associata – Piazza della Repubblica 10 – Foligno; tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it

