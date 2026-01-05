Tra Perugia s. Anna e Citta’ di Castello 9 Minuetto elettrici in servizi, 100% del servizio elettrico E dal primo semestre 2026, in arrivo 12 nuovi elettrotreni a 200km/h

Perugia, 5 gennaio – Addio al vecchio diesel, arrivano gli elettrotreni. Parte oggi il servizio elettrico sulla linea ferroviaria regionale umbra, la storica linea IFRU (ex FCU): nove elettrotreni Minuetto sostituiscono i convogli diesel, segnando una svolta epocale per la mobilità in Umbria. Più sostenibilità, più comfort per chi viaggia ogni giorno.

QUATTRO CONVOGLI DELL’AGENZIA, CINQUE DI TRENITALIA

Dei nuovi treni che entrano in esercizio oggi, quattro sono di proprietà dell’Agenzia regionale “Umbria TPL e Mobilità”, concessi in comodato d’uso a Trenitalia, mentre cinque appartengono direttamente a Trenitalia, Gruppo FS. Una sinergia che rafforza il trasporto pubblico locale e accelera il processo di modernizzazione.

RESTYLING E LIVREE SPECIALI: IL TOCCO UMBRO SUI MINUETTO

I quattro convogli dell’Agenzia sono stati sottoposti a una manutenzione straordinaria nelle Officine Trenitalia di Foligno, con rifacimento completo della livrea. Tre sfoggiano il verde del Regionale Trenitalia, mentre il quarto è un pezzo unico: una livrea dedicata alla promozione turistica dell’Umbria, con immagini iconiche del territorio scattate dai fotografi Marco Giugliarelli e Pierpaolo Metelli. L’intervento è stato finanziato dalla Regione con fondi FSC “Sviluppo e Coesione 2017–2021”.

COMFORT E TECNOLOGIA A BORDO

I Minuetto, firmati Giugiaro e appartenenti alla famiglia Coradia di Alstom, offrono 142 posti a sedere (fino a 345 complessivi), spazi per biciclette, postazioni per persone a mobilità ridotta, toilette accessibile, prese elettriche, display informativi e videosorveglianza. Velocità massima 160 km/h, contro i 150 delle vecchie automotrici diesel Aln, che dopo 40 anni lasciano il passo alla modernità.

DICHIARAZIONE DI GIANPIERO STRISCIUGLIO, AD TRENITALIA

“Con l’arrivo dei nove Minuetto – dichiara Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato di Trenitalia – abbassiamo l’età media della flotta regionale in Umbria, garantendo treni più moderni e sostenibili. Questo risultato è frutto di un importante investimento nell’evoluzione tecnologica della flotta e soprattutto delle attività industriali manutentive, che ci consente di migliorare la qualità del servizio. È uno sforzo significativo: l’ammortamento dei convogli, l’evoluzione delle attività sono sfide complesse, ma Trenitalia continua ad assicurare livelli occupazionali stabili, confermando il proprio ruolo di motore per la mobilità e per l’economia del Paese”.

IN UMBRIA MOBILITÀ REGIONALE ALL’AVANGUARDIA

L’avvio dei Minuetto sulla linea IFRU è parte del Contratto di Servizio Trenitalia Umbria 2018–2032, che punta a rinnovare l’85% della flotta entro il 2027. Dopo l’ETR104 consegnato a fine 2024, nel primo semestre 2026 arriveranno gli ETR108, capaci di toccare i 200 km/h: una novità assoluta per il trasporto regionale. Di questi, 12 saranno destinati all’Umbria.

ORARI E SERVIZI

L’offerta è consultabile su sito e App Trenitalia, biglietterie, emettitrici self-service e desk assistenza clienti. L’orario è scaricabile in PDF dal sito Trenitalia. Nei giorni festivi il servizio è potenziato con due corse aggiuntive al mattino, per un totale di 13 collegamenti. Alcune rimodulazioni temporanee prevedono il cambio a Perugia Ponte S. Giovanni, che saranno superate nei prossimi mesi.

