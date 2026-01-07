Appuntamento per orientamento tra open day e liceale per un giorno. Nelle prossime settimane torna anche la “Notte” dedicata ai quattro indirizzi dell’Istituto

ASSISI, 7 gen. 2026 – – Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi delle superiori per l’anno scolastico 2026/2027 e il liceo Sesto Properzio di Assisi continua a proporre delle attività di orientamento per i ragazzi e anche le famiglie che volessero conoscere i quattro indirizzi (classico, economico-sociale, linguistico e scienze umane) in cui si articola il liceo.

La ricca offerta formativa sarà presentata nel corso dell’open day di domenica 11 gennaio 2025 dalle 15 alle 18 e poi con le giornate di “Liceale per un giorno”. Nel primo caso i ragazzi con i loro accompagnatori potranno seguire in piccoli gruppi un percorso predefinito, per visitare la scuola, assistere alla presentazione del Liceo e dell’indirizzo di studio, parlare con docenti e studenti. Nel secondo caso, i ragazzi delle scuole medie potranno sia assistere a lezioni con docenti e studenti del Properzio sia svolgere attività con i soli docenti: in questo caso l’appuntamento è dalle 8.50 alle 12.50 dei giorni dal 12 al 15 gennaio, in cui sarà possibile essere liceali per un giorno rispettivamente di scienze umane, linguistico, economico e classico.

Nelle prossime settimane si terrà anche “La Notte del Liceo Properzio”, quando gli studenti di tutti gli indirizzi presenteranno letture, messe in scena, lezioni, performance musicali, coreografie, dibattiti e corti cinematografici. L’evento coinvolgerà oltre cento studenti e sedici professori e sarà aperto a tutta la cittadinanza. Per eventuali informazioni e rimanere sempre aggiornati si può consultare questo indirizzo dedicato all’orientamento e seguire anche le pagine social dell’Istituto su Facebook – https://www.facebook.com/1liceosestoproperzio – e Instagram – https://www.instagram.com/liceosestoproperzio/

(1)