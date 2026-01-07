Servizio a cura di ANDREA PIERMARINI

FOLIGNO, 7 gen. 2026 – – Durante la Santa Messa per celebrare l’Epifania alle ore 8,30, il parroco dell’Unità Pastorale “Sant’Eraclio – Cancellara” don Luigi Filippucci ha messo in risalto nel corso dell’omelia che “la festività religiosa del 6 gennaio è sinonimo di manifestazione di Dio al genere umano”. Facendo riferimento ai Tre Re Magi che andarono ad adorare Gesù Bambino e che tornarono al loro paese percorrendo un’altra strada rispetto all’andata, il sacerdote ha voluto evidenziare che “l’incontro con Dio che può avvenire nell’ amicizia, nella famiglia, nel lavoro, nel volontariato, comporta un cambiamento nei percorsi della vita sinora intrapresi che può essere efficace solo se riusciremo ad accoglierlo”.

Al termine della celebrazione liturgica don Luigi Filippucci ha annunciato che “nella Santa Messa di sabato 10 gennaio 2026 che si terrà nella chiesa di San Marco alle ore 17,30 i fedeli daranno il loro benvenuto a don Gianluca Antonelli che si insedierà come nuovo parroco a Sant’Eraclio proveniente da Colfiorito e sarà affiancato dal vicario parrocchiale don Benjamin Ukelokpa Dhezda.” Nella stessa cerimonia si avrà il saluto della comunità parrocchiale a don Luigi Filippucci e a don Cristian Bogdan ringraziandoli per il cammino condiviso. Monsignor Filippucci verrà trasferito nella Zona Pastorale della Valle del Menotre – Montagna e sarà Rettore del Santuario della Madonna delle Grazie a Rasiglia oltre all’incarico di vicario episcopale per i problemi sociali, ambientali e del mondo del lavoro delle Diocesi di Foligno e di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino.

Don Cristian Bogdan lascerà Sant’Eraclio per ricoprire l’incarico di parroco moderatore delle parrocchie che fanno parte dell’Unità Pastorale “Giovanni XXIII”. La Santa Messa sarà celebrata da sua Eminenza Monsignor Domenico Sorrentino Vescovo della Diocesi di Assisi -Nocera Umbra- Gualdo Tadino e di Foligno. Prendendo spunto da una citazione di Papa Francesco “il Pastore deve avere l’odore delle pecore cioè essere immerso nella vita della comunità. Ma non basta l’impegno del Pastore anche il gregge è chiamato a rispondere rimanendo unito e collaborando per custodire la comunione”.

Nulla sono valse le preoccupazioni e i timori, le angosce, le inquietudini, manifestate da un centinaio di cittadini e dai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di volontariato di Sant’Eraclio nei confronti del Vescovo Sorrentino in merito al trasferimento di don Luigi Filippucci e di don Cristian Bogdan nell’incontro promosso al Centro Giovani, circa un mese fa. In quel frangente molti cittadini hanno espresso il disappunto di perdere delle guide che nel tempo sono diventate punto di riferimento, presenza costante e figure capaci di unire il territorio.

L’Oratorio parrocchiale “don Mariano”, le attività educative, gli eventi comunitari e il forte coordinamento tra le associazioni sono diventati il cuore pulsante della frazione, un patrimonio umano e sociale dopo un cammino condiviso da oltre vent’anni. Nonostante tutto il Vescovo Sorrentino ha confermato la decisione del trasferimento di entrambi i sacerdoti e la cittadinanza pur nel dispiacere generale ha palesato il desiderio che il nuovo parroco possa comprendere la storia, le esigenze e la vitalità della comunità.

