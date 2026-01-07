E’ la quinta edizione dedicata al “genio dell’uomo – ad motum mutandum”. In programma anche un evento speciale mattutino per gli studenti. Pochissimi biglietti ancora disponibili per il main event pomeridiano

Spoleto, 7 gen. 2026 – Spoleto si prepara ad accogliere la quinta edizione di TEDxSpoleto, in programma sabato 10 gennaio 2026 nello splendido Teatro Caio Melisso Carla Fendi. Il tema scelto per quest’anno, “Il Genio dell’Uomo – Ad Motum Mutandum”, invita a riflettere sul cambiamento come movimento, evoluzione e azione consapevole: un richiamo potente alla capacità umana di trasformare sé stessi e il mondo che ci circonda.

La giornata si aprirà con un importante momento dedicato alle scuole, rivolto in particolare agli studenti dei licei cittadini e a coloro che hanno partecipato al corso di giornalismo “Walter Tobagi”, pensato come occasione di orientamento, formazione personale e ispirazione, grazie all’incontro con speaker internazionali e italiani. Nel pomeriggio si terrà invece il main event, per il quale sono ancora disponibili pochissimi biglietti.

TEDxSpoleto per gli studenti

Il 10 gennaio 2026, dalle ore 10.30 alle 12.30, il Teatro Caio Melisso ospiterà TEDxSpoleto per gli studenti.

TED è una piattaforma culturale globale nata nel 1984 per diffondere idee che meritano di essere condivise. Dal 2009, grazie al programma TEDx, queste idee viaggiano anche attraverso eventi locali, come TEDxSpoleto, organizzati nei territori, nelle scuole e nelle città di tutto il mondo. Tutti i talk vengono registrati e pubblicati sulla piattaforma ufficiale TED, permettendo agli interventi di raggiungere un pubblico globale.

I numeri del 2025 confermano la portata internazionale del progetto: 4.430 eventi locali in 147 Paesi, 23.955 nuovi talk e oltre 536 milioni di visualizzazioni.

Gli interventi della mattina

Durante la mattinata, gli studenti assisteranno a due talk in lingua inglese tenuti da speaker internazionali, incentrati su temi fondamentali come fiducia, valore personale, scelte e futuro.

Dan Rochon , con il talk The Influence Gap, guiderà una riflessione su perché il vero cambiamento non nasce dalla pressione ma dalla fiducia, e su quanto il pensiero chiaro sia una competenza chiave per relazioni, studio e lavoro.

, con il talk The Influence Gap, guiderà una riflessione su perché il vero cambiamento non nasce dalla pressione ma dalla fiducia, e su quanto il pensiero chiaro sia una competenza chiave per relazioni, studio e lavoro. Victoria Rader, con 3 Laws to Quantum Leap Your Worth, parlerà di valore personale, non misurato da voti o giudizi esterni, ma dalla capacità di riconoscersi e scegliere con maggiore consapevolezza.

A seguire tre speaker italiani, che poi saliranno sul palco anche nel pomeriggio, per colleghare queste tematiche alla vita reale, alla scuola, alla scienza e alle emozioni:

Leonardo Durante , docente premiato dal Global Teacher Prize, racconterà una scienza viva e coinvolgente, capace di diventare esperienza concreta.

, docente premiato dal Global Teacher Prize, racconterà una scienza viva e coinvolgente, capace di diventare esperienza concreta. Marco Iosa , neuroscienziato e Professore alla Sapienza di Roma, accompagnerà gli studenti alla scoperta del cervello umano, sottolineando il valore di curiosità, arte e conoscenza.

, neuroscienziato e Professore alla Sapienza di Roma, accompagnerà gli studenti alla scoperta del cervello umano, sottolineando il valore di curiosità, arte e conoscenza. Ivan Luigi Antonio Scherillo , EducAttore e promotore della filosofia “all you can be”, utilizzerà il teatro per esplorare emozioni, identità e cambiamento.

, EducAttore e promotore della filosofia “all you can be”, utilizzerà il teatro per esplorare emozioni, identità e cambiamento. Michela Cutigni, ingegnere aerospaziale, parlerà delle sue scelte scientifiche, di sogni concreti e di traiettorie possibili che oltrepassano stereotipi e barriere.

L’incontro sarà arricchito da uno spazio dedicato alle domande degli studenti, favorendo un dialogo attivo con gli speaker.

Il main event pomeridiano

Nel pomeriggio, TEDxSpoleto entrerà nel vivo con 12 speaker. che, attraverso esperienze e idee diverse ma unite dal tema comune, offriranno una visione contemporanea della genialità umana e del cambiamento. Sul palco di TEDxSpoleto saliranno professionisti e protagonisti di mondi diversi a testimonianza di come la genialità umana si esprima attraverso esperienze, competenze e linguaggi differenti.

Giovanni Cappa, medico di emergenza-urgenza, Michela Cutigni, ingegnere spaziale e astronautico, Antonio Dominelli, cantante, musicista e performer, Leonardo Durante, professore e ingegnere, Priscilla Mariano Gallo, drag ARTivista, Marco Iosa, professore universitario, Emiliano Malagoli, campione paralimpico, Catello Leonardo Matonti, ingegnere spaziale e imprenditore, Elsa Negri, communications professional, Ivan Scherillo, EducAttore, Irma Testa, pugile, e Laura Tulli, imprenditrice.

I biglietti per il main event sono quasi esauriti: un’occasione unica per vivere dal vivo uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio. Per info e biglietti www.tedxspoleto.it

(2)