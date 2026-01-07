L’11 gennaio alle 17.30 il Los Sueños Trio protagonista del concerto dell’Associazione Araba Fenice

Terni, 7 gen. 2026 – Il tango nuevo di Astor Piazzolla arriva all’Auditorium Gazzoli di Terni con un concerto che unisce tradizione e ricerca musicale. Domenica 11 gennaio alle 17.30, l’Associazione Araba Fenice propone “Tzigane Tango”, evento affidato al Los Sueños Trio, formazione composta da pianoforte, violino e fisarmonica.

Il concerto nasce dall’incontro di tre strumenti che creano un’atmosfera intensa e coinvolgente, capace di evocare il linguaggio inconfondibile del tango di Piazzolla. Un viaggio musicale che mette in luce il virtuosismo, l’espressività e la ricchezza ritmica e armonica del compositore argentino di origini italiane, spingendosi oltre i brani più noti per esplorarne un repertorio meno conosciuto ma di grande fascino.

Il Los Sueños Trio, formato da Anastassia Ossipova (violino), Scilla Lenzi (pianoforte) e Massimo Signorini (fisarmonica), è una nuova realtà musicale nata con l’obiettivo di valorizzare questa inedita combinazione strumentale. Accanto allo studio di composizioni originali e nuove scritture, il trio affronta un repertorio raro di Piazzolla, con brani come Made in Usa, La misma pena, Contrastes, Luz y sombra, Marroni y Azul, Bando e Imperial, che restituiscono l’immagine di un autore ancora in parte inesplorato.

I tre musicisti vantano una solida formazione e una lunga esperienza concertistica. Massimo Signorini, fisarmonicista, diplomato con il massimo dei voti e attivo come solista e camerista, spazia dal repertorio classico al jazz e alla musica contemporanea. Scilla Lenzi, pianista, si è formata presso importanti istituzioni musicali italiane e si esibisce regolarmente in prestigiose rassegne concertistiche in Italia e all’estero. Anastassia Ossipova, violinista diplomata nei Conservatori di Kazan e La Spezia, affianca all’attività concertistica quella didattica.

Con “Tzigane Tango”, l’Associazione Araba Fenice propone alla città di Terni un appuntamento culturale di qualità, inserito nel solco della valorizzazione della musica d’autore e delle esperienze artistiche originali.

