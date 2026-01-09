Foligno, 9 gen. 2026 – In occasione della festività religiosa della Madonna del Pianto che si svolgerà domenica 11 gennaio, sarà anticipato l’orario della Zona a Traffico Limitato di via Garibaldi dalle 7.30, eccetto i veicoli dei residenti nell’ambito delle zone interessate dal divieto, i veicoli adibiti a servizi pubblici in genere, i mezzi di pronto intervento e pronto soccorso, i mezzi di polizia, i veicoli adibiti al trasporto dei portatori di handicap e i veicoli utilizzati dagli operatori di commercio su aree pubbliche autorizzati ad esercitare in occasione della manifestazione.

Istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Garibaldi, ambo i lati, fatti salvi ovviamente i tratti della via ove risulta comunque già vigente tale tipologia di divieto e in Piazza Garibaldi per il giorno indicato al precedente punto dalle 6 alle 22. Consentita la sosta degli autoveicoli utilizzati dagli operatori di commercio su aree pubbliche per l’allestimento del banco di vendita in corrispondenza dei relativi posteggi assegnati in piazza Garibaldi e nella via omonima dalle 6 alle 22. Verrà anticipata l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Ercole Giacomini e l’intersezione con via dei Molini, al fine di consentire il corretto deflusso dei veicoli in uscita da Piazza Ercole Giacomini con percorrenza di via Garibaldi in direzione di via Bolletta – via Oberdan e successiva uscita con svolta obbligatoria a sinistra in via dei Molini, dalle 07.30.

