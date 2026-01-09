Oltre 630 le persone identificate e 290 i veicoli controllati

Perugia, 9 gen. 2026 – Alla luce del venir meno della c.d. “zona a vigilanza rafforzata” ed a seguito e delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, dallo scorso mese di settembre a Perugia sono stati intensificati i servizi di controllo straordinario interforze nell’area della stazione di Fontivegge, al fine di prevenire e reprimere gli episodi di criminalità diffusa, degrado urbano, immigrazione clandestina, reati predatori, furti e spaccio di stupefacenti.

Le attività di prevenzione hanno visto l’impiego complessivo di oltre 240 unità, tra personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Perugia, coadiuvato di volta in volta anche dal personale del Reparto Prevenzione Crimine e dalla Squadra di Intervento Operativo dei Carabinieri e dalle Unità Cinofile delle Fiamme Gialle, che hanno monitorato ed effettuato controlli, anche con pattugliamenti appiedati, in diverse zone del quartiere di Fontivegge, tra cui: via Campo di Marte, via Settevalli, via Ettore Ricci, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio.

Durante le predette attività sono stati altresì sanzionati amministrativamente nr. 14 soggetti, quali assuntori, che a seguito di identificazione e perquisizione, sono stati trovati in possesso di varie tipologie di sostanze stupefacenti, per uso personale, sottoposte agli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica e del Laboratorio Analisi Scientifiche (LASS) del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri.

Gli operatori impiegati hanno effettuato anche dei controlli nelle aree oggetto di bivacco, come il parco della Pescaia, i parcheggi del Centro Commerciale l’Ottagono e gli spazi comuni di alcuni immobili situati in via del Macello e in via Mario Angeloni, ove erano state segnalate situazioni di degrado urbano.

I dispositivi di sicurezza, anche mediante l’impiego di personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura e di Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) e di militari della Guardia di Finanza hanno provveduto, altresì, ad effettuare controlli agli esercizi pubblici del quartiere e ad identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati.

I numerosi controlli amministrativi sono stati funzionali anche a verificare il rispetto delle norme previste dal T.U.L.P.S., in particolare, quelle che disciplinano la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, il lavoro cosiddetto “nero” o “irregolare”, la somministrazione di alimenti e bevande, anche ai minori, l’installazione e l’uso delle slot machine, la dotazione degli apparecchi di misurazione del tasso alcolemico nonché il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e del consumatore.

In tale ambito, un noto circolo che insiste nell’area in disamina è stato sanzionato per riscontrate carenze igienico-sanitarie con emissione di provvedimento di sospensione temporanea della somministrazione di bevande.

Nel corso dei controlli sono state effettuate delle verifiche finalizzate a prevenire e reprimere il fenomeno dell’immigrazione clandestina; nel corso dei numerosi servizi, infatti, sono stati identificati due stranieri risultati irregolari sul territorio Nazionale. Questi soggetti, dopo essere stati accompagnati in Questura, al termine delle attività di rito, sono stati posti a disposizione del personale dell’Ufficio Immigrazione che ha avviato le procedure per il rimpatrio degli stessi negli Stati d’origine.

Negli ultimi mesi, l’attività di prevenzione e contrasto effettuata nel quartiere di Fontivegge ha portato complessivamente all’identificazione di oltre 630 persone e al controllo di oltre 290 veicoli. Tre i conducenti sanzionati per violazione delle norme del Codice della Strada.

L’intensificazione dei controlli interforze proseguirà anche nelle prossime settimane.

(5)