Foligno, 9 gen. 2026 – Rafforzare l’immagine di Foligno per proporre sempre più la città a livello nazionale ma anche internazionale. E’ quanto si propone il progetto “Foligno City Brand” illustrato stamani a Foligno dall’assessore al commercio Elisabetta Ugolinelli e dall’assessore al turismo, Michela Giuliani, presente l’assessore alla cultura, Alessandra Leoni.

“Si tratta di un progetto trasversale – ha detto Ugolinelli – che interessa turismo, commercio e cultura. Si partirà con un questionario che sarà presente, tra breve, sul sito istituzionale, ma anche cartaceo, coner una raccolta di dati per comprendere come sia percepita la città dalle persone”. Per Giuliani “l’obiettivo è di individuare le strategie più opportune per costruire il futuro di una città sempre più attrattiva”. Stefano Mencagli – di Be Anchor, la società che curerà il progetto – ha sottolineato che “il questionario dovrà avere almeno 1000 risposte”.

