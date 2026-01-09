I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per i fatti avvenuti nella serata del novembre scorso, quando due giovani a volto scoperto hanno intimato ad un 20enne egiziano di consegnare il denaro e, al rifiuto, è stato percosso con calci e pugni

Terni, 9 gen. 2026 – Lunedì scorso i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Perugia su richiesta della Procura della Repubblica per i Minorenni del capoluogo, due giovani stranieri, rispettivamente di 17 e 16 anni, ritenuti responsabili di una violenta tentata rapina consumata a Terni il 5 novembre scorso.

Nella serata, la vittima, un 20enne egiziano, regolare ed impiegato presso un esercizio pubblico del centro, stava percorrendo via Fratti quando è stato avvicinato da due giovani a volto scoperto che gli hanno intimato di consegnare il denaro. Al suo diniego, la situazione è rapidamente degenerata e, nel tentativo di sottrargli il portafoglio, il 20enne è stato spinto a terra e percosso con calci e pugni, venendo infine accoltellato alla coscia sinistra. Nonostante la ferita riportata, poi refertata dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Maria” con 10 gg di prognosi, la reazione del giovane ha fatto desistere e messo in fuga i due aggressori, che si sono dileguati a piedi.

Le immediate indagini condotte dai Carabinieri, che hanno ricostruito il fatto attraverso testimonianze dirette, hanno consentito di risalire, anche tramite l’analisi dei profili social, all’identità dei presunti autori, due minori ospiti di una comunità della zona e gravati da precedenti, che sono stati riconosciuti dalla parte offesa. Gli accertamenti eseguiti hanno peraltro evidenziato che i due minori erano assenti dalla struttura proprio in orario compatibile con l’episodio delittuoso e che la coltellata era stata vibrata dal più giovane; gli elementi raccolti hanno consentito alla Procura Minorile di richiedere l’emissione di un provvedimento cautelare, avallato dal GIP del Tribunale per i Minorenni ed eseguito nei giorni scorsi dai militari dell’Arma.

Nel corso della perquisizione condotta contestualmente alla misura, è stata rinvenuta un’arma da taglio compatibile con il coltello utilizzato nella tentata rapina, posta in sequestro. I due arrestati sono stati associati all’Istituto Penale per Minorenni di Firenze.

