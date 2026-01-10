Istituto comprensivo Perugia 4 e nido d’infanzia “Tantetinte” rinnovano l’appuntamento dedicato all’infanzia del territorio, promuovendo continuità educativa e percorsi condivisi

PERUGIA, 10 gen. 2026 – – “L’isola del fare e del creare” si replica. Dopo il successo dell’evento dello scorso novembre, l’istituto comprensivo Perugia 4 e il nido d’infanzia “Tantetinte”, gestito da Polis società cooperativa sociale, organizzano per venerdì 16 gennaio un nuovo appuntamento dedicato ai bambini da zero a sei anni e alle loro famiglie.

L’iniziativa, dal titolo “L’Isola del fare e del creare 0-6”, si svolgerà a partire dalle ore 16:30 presso la scuola primaria “Giovanni Cena” (via Dalmazio Birago, 6, Perugia). Sarà un pomeriggio ricco di proposte laboratoriali strutturate e modulate dalle docenti dell’istituto Perugia 4 e dalle educatrici del nido, aperto non solo agli iscritti delle due realtà promotrici, ma a tutte le famiglie del territorio.

L’evento rappresenta un passo concreto nell’attuazione del Protocollo firmato con il Comune di Perugia per il sistema integrato 0-6 anni. Come sottolinea il professor Pierpaolo Pellegrino, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo 4, insieme alla dottoressa Elisa Bigini, referente 0/6: “L’obiettivo è creare un ‘filo narrativo’ educativo che accompagni bambine, bambini e le loro famiglie in un percorso di crescita integrato e coerente. La continuità si costruisce camminando insieme, condividendo la stessa idea di bambino e armonizzando i nostri sguardi educativi”.

I laboratori sono pensati come spazi privilegiati di incontro, socializzazione e contaminazione. Le docenti Elisa Bigini e Beatrice Pecetta spiegano: “Il ‘fare’ e il ‘saper fare’ dei bambini si incontrano qui, dove l’aiuto tra pari diventa una bellissima esperienza di scambio reciproco”.

Cuore della proposta è l’utilizzo di materiali naturali e di recupero, scelti per stimolare la curiosità e la creatività. Le educatrici del nido “Tantetinte”, Maddalena Rondoni e Paola Ventura, dichiarano: “Crediamo che la terra e le sue risorse imperfette siano la palestra migliore per la creatività. Un pezzo di legno, un sasso, un ritaglio di stoffa diventano ponti tra il mondo del bambino e l’esterno. Ci muove il desiderio di vedere i loro occhi accendersi di meraviglia”.

Il coordinatore pedagogico Robert Bonini ribadisce la volontà di potenziare i percorsi di continuità: “L’isola del fare e del creare è un chiaro riferimento al sistema integrato 0-6. Vogliamo definire contesti che favoriscano esperienze significative per tutti i bambini del territorio, in un’ottica di continuum esperienziale e di stare insieme senza barriere”.

Informazioni e adesioni:

Per le famiglie dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo Perugia 4 e per le famiglie esterne: infanzia@polisociale.eu

Per le famiglie dei bambini iscritti al nido “Tantetinte”: contattare direttamente il personale educativo del servizio.

Se volete conoscere meglio Polis potete navigare in rete e sui social agli indirizzi www.polisociale.it, Facebook, Twitter, Youtube.

(2)