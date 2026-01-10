Terni, 10 gen. 2026 – Nell’ambito delle attività di prevenzione, il Questore Abenante ha adottato, nei giorni scorsi, diversi provvedimenti di ammonimento, ai sensi della normativa vigente.

In particolare, a seguito di approfondita istruttoria della Divisione Anticrimine, è stato emesso un ammonimento per condotte riconducibili a maltrattamenti e violenza domestica nei confronti di un cittadino di nazionalità bangladese, di 35 anni, residente nel territorio comunale. Le condotte, emerse anche a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine e della richiesta di aiuto da parte della vittima, hanno reso necessario l’adozione della misura di prevenzione, finalizzata a scongiurare l’aggravarsi della situazione e a tutelare l’incolumità della moglie.

Un ulteriore provvedimento di prevenzione è stato adottato nei confronti di un cittadino di nazionalità argentina, di 33 anni, gravato da precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio. Le valutazioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza hanno evidenziato l’attualità della pericolosità sociale del soggetto e la necessità di intervenire con strumenti amministrativi idonei a prevenire la reiterazione di comportamenti illeciti.

I provvedimenti adottati si inseriscono in una più ampia strategia di prevenzione e controllo del territorio, volta a contrastare i fenomeni di violenza, criminalità diffusa e degrado urbano, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

