di GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 10 gen. 2026 – Foligno ha di nuovo un vescovo. È monsignor Felice Accrocca (nella foto), 67 anni, originario di Cori (Latina), arcivescovo metropolita di Benevento, chiamato oggi – 10 gennaio – da papa Leone XIV a guidare le Diocesi di Foligno e di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, nuovamente unite in persona Episcopi. Al presule resta il titolo di arcivescovo ad personam.

L’annuncio è stato dato in mattinata da monsignor Domenico Sorrentino (nella foto accanto), al termine del rito di apertura dell’ottavo Centenario del Transito di san Francesco, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola. Una cornice altamente simbolica, che lega la nomina di Accrocca al tempo francescano che la Chiesa umbra e universale sta attraversando.

A esprimere gioia e gratitudine è stato il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni (nella foto accanto), OFMConv. «La scelta del Papa mi riempie di gioia – ha sottolineato –. Monsignor Accrocca è universalmente riconosciuto per la sua straordinaria competenza su san Francesco e sulle origini del francescanesimo. A questo si uniscono la sua umanità e la passione pastorale, che abbiamo avuto modo di apprezzare più volte ad Assisi».

Secondo il Custode, si tratta di «una scelta particolarmente appropriata per il tempo presente», non solo per l’ottavo centenario della morte del Poverello, ma anche per gli anni a venire: «Il messaggio di san Francesco, guidato da questa figura, potrà continuare a generare frutti di fede in una società che ha bisogno di fraternità, di Vangelo vissuto e di quella piccolezza evangelica che è antidoto alla brama di potere dell’uomo contemporaneo».

Fra Moroni ha poi rivolto un sentito ringraziamento a monsignor Sorrentino, che conclude il suo ventennale mandato alla guida della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino: «Il suo instancabile servizio a una Chiesa così ricca di santità e la cura delle relazioni con noi frati meritano la nostra più sincera gratitudine».

Parole di accoglienza arrivano anche dalla città di Foligno. «Abbiamo appreso con grande interesse e attenzione la nomina del nuovo vescovo – ha dichiarato il sindaco Stefano Zuccarini –. Foligno è pronta ad accogliere l’arcivescovo Felice Accrocca con lo spirito di fraternità e devozione che contraddistingue la nostra comunità».

Il primo cittadino ha poi ribadito il valore del legame tra Foligno e Assisi, «un patrimonio territoriale e internazionale fondato sulla figura e sulla cultura di san Francesco», esprimendo fiducia in una collaborazione istituzionale «piena e rispettosa». «Ringrazio papa Leone XIV per l’attenzione ancora una volta riservata a Foligno – ha concluso Zuccarini – e monsignor Sorrentino, con il quale abbiamo condiviso anni di proficuo lavoro».

Con la nomina di monsignor Accrocca si apre ora una nuova pagina per la Chiesa folignate e per l’Umbria francescana, nel segno della continuità e di una guida chiamata a leggere il presente con lo sguardo delle origini.

(12)