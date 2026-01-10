Si terranno tutti i lunedì (dal 12 gennaio) dalle ore 16 alle 18 presso la sede del Centro per la Formazione dell’Usl Umbria 1 di Perugia. Iscrizioni direttamente sul posto

Perugia, 10 gennaio 2026 – Undici incontri gratuiti, della durata di due ore l’uno, dedicati soprattutto ai caregiver e ai familiari di malati di Alzheimer: è quanto organizzato dal Distretto del Perugino e dall’Unità operativa aziendale Disturbi Cognitivi dell’Usl Umbria1, insieme ad Ama (Associazione malati alzheimer) Umbria. L’iniziativa si terrà ogni lunedì (dalle ore 16,00 alle 18,00) a partire dal 12 gennaio fino al 23 marzo presso la sede del Centro per la Formazione dell’Usl Umbria 1, situato nell’aula Zaffiro dei padiglioni Neri del parco Santa Margherita di Perugia (via Enrico dal Pozzo).

Il corso è articolato in moduli e l’iscrizione è prevista presso la sede del corso, anche il pomeriggio stesso. L’iniziativa è indirizzata a caregivers, familiari ed operatori dei servizi pubblici e del terzo settore, che lavorano con persone con Alzheimer. È stato organizzato dall’Usl Umbria 1 con un approccio al tema multidisciplinare e multilivello, perché i bisogni delle persone con Alzheimer sono integrati e complessi: sanitari, assistenziali, sociali e psicologici.

Hanno dato la propria disponibilità al corso e alla partecipazione: medici, personale sanitario e sociale dell’Usl Umbria 1, con la presenza dei medici di medicina generale, la preziosa collaborazione della Rete d’Argento per l’invecchiamento attivo, le Farmacie Afas e ad alcune associazioni quali Ama, Ant e Amata. All’ultimo incontro sarà presentato il libro “Dietro il sipario dell’Alzheimer” scritto dalla counselor Francesca Ragni ed è previsto un momento conviviale.

