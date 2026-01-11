Spoleto, 11 gen. 2026 – Da Stefano Lisci riceviamo e pubblichiamo la seguente lieta nota. C’è un’altra buona notizia per l’ospedale di Spoleto e, più in generale, per la sanità umbra che ho il piacere di condividere con voi.

Nell’ambito delle iniziative promosse da Regione Umbria e Usl Umbria 2 per la riduzione delle liste d’attesa, anche al San Matteo degli Infermi verranno ampliati gli orari di accesso alle prestazioni diagnostiche.

A partire da domani, 12 gennaio, sarà infatti attivo un servizio straordinario di Radiologia nelle ore serali, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 23, e il sabato dalle 14 alle 19.

Una ulteriore iniziativa fortemente voluta e per la quale si è lavorato molto in questi ultimi mesi. L’obiettivo è duplice: ridurre i tempi di attesa per gli esami radiologici più richiesti e migliorare l’accessibilità ai servizi per i cittadini, offrendo nuove possibilità di prenotazione al di fuori dei consueti orari diurni.

Questa novità arriva a una settimana dall’attivazione della guardia radiologica notturna, che prevede – come non era mai avvenuto nell’ospedale di Spoleto – la presenza di un medico radiologo h24, sette giorni su 7. Questo vuol dire che se prima l’accesso agli esami diagnostici per le emergenze veniva garantito attraverso le reperibilità o il trasferimento in altre strutture, con tempi inevitabilmente più lunghi per l’utenza, ora tutto questo può avvenire in modo puntuale e diretto, grazie alla presenza fissa del medico nel presidio ospedaliero.

Come ha detto nei giorni scorsi il direttore generale della Usl Umbria 2, Roberto Noto: “Con questa misura siamo in grado di fornire, in ogni momento, risposte rapide, efficaci ed efficienti in Pronto Soccorso e di ridurre le liste di attesa per gli esami diagnostici, ampliando l’accesso alle prestazioni”.

Grazie ancora una volta al dg Noto, al direttore della struttura complessa di Radiologia, dottor Federico Crusco e a tutti coloro che stanno lavorando concretamente per potenziare e migliorare tutti i servizi.

Quello che si è appena concluso, ci tengo a sottolinearlo, è stato un anno di lavoro intenso, incessante, il più delle volte silenzioso, svolto dietro le quinte, con pazienza e determinazione e che sta portando progressivamente a piccoli e grandi risultati che fino a qualche tempo fa sembravano inimmaginabili. Chi ben conosce le dinamiche e i meccanismi complessi della sanità sa bene che prima dell’attivazione o riattivazione di ogni servizio occorre creare tutte le condizioni per farlo in modo serio, strutturato e duraturo. È quello che stiamo cercando di fare e che continueremo a fare con grande impegno e serietà.

Consentitemi, non per ultimo, di ringraziare il dottor Marco Trippetti, che mi affianca in questo percorso in cui, oltre alla indubbia volontà politica, alla passione e all’attenzione per i territori, sono necessarie anche competenze tecniche qualificate e adeguate.

