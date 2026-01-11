E’ don Gianluca Antonelli; emozionato commiato ai sacerdoti don Luigi Filippucci e don Cristian Bogdan alla presenza del vescovo emerito Domenico Sorrentino

Servizio a cura di ANDREA PIERMARINI

Foligno, 11 gen. 2026 – – Mentre il centro storico di Sant’Eraclio era ancora illuminato dalle luci natalizie, nell’antico borgo del Castello dei Trinci nel pomeriggio di sabato 10 gennaio soffiava un vento gelido che proveniva dalle montagne innevate che sovrastavano la frazione folignate. Ma chi entrava nella Chiesa di San Marco alle 17,30 era avvolto dal caloroso abbraccio che i fedeli delle comunità parrocchiali dell’Unità Pastorale “Sant’Eraclio – Cancellara” stavano rivolgendo ai loro sacerdoti don Luigi Filippucci e don Cristian Bogdan, in un emozionato e toccante commiato dopo un cammino ventennale all’insegna della spiritualità ma anche improntato sull’attenzione alla persona, sulla socializzazione, sull’integrazione con le differenti religioni, sulle sinergie tra le istituzioni e le associazioni di volontariato per una crescita collettiva del territorio, con un occhio rivolto alla formazione delle nuove generazioni attraverso le iniziative educative dell’Oratorio “don Mariano” e con il “Centro Giovani” luogo condiviso dalle molteplici realtà che animano il popoloso quartiere.

In una chiesa gremita sino all’inverosimile si dava anche il benvenuto al nuovo parroco don Gianluca Antonelli proveniente da Colfiorito. La Cerimonia liturgica veniva celebrata da Sua Eminenza Domenico Sorrentino Vescovo Emerito e Amministratore Episcopale della Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno attorniato da uno stuolo di ministranti. Don Luigi Filippucci nel suo breve intervento iniziale ha sostenuto che “i sacerdoti sono come gli operai che lavorano nella vigna del Signore e non hanno frontiere” e ha augurato “alla comunità di Sant’Eraclio di essere unita e presente come lo è stata sino ad ora”. In seguito sua Eminenza Sorrentino “ha chiesto ai fedeli di pregare per il nuovo Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno Felice Accrocca, nominato da Papa Leone XIV, che subentrerà fra qualche mese”.

Successivamente il nuovo parroco di Sant’Eraclio don Gianluca Antonelli di fronte al Vescovo Emerito Domenico Sorrentino ha pronunciato la professione di fede e il giuramento di fedeltà impegnandosi a servire la Chiesa in comunione con il Vescovo e la comunità cristiana. Nel corso dell’omelia facendo riferimento al Battesimo di Gesù il Vescovo Emerito Sorrentino ha sottolineato che con “il sacramento che si impartisce alla nascita il cristiano si innesta con Gesù ed è visto con benevolenza da Dio”. Ha poi aggiunto che “la Chiesa Cristiana è una Famiglia, che supplisce alla solitudine degli individui”. Don Luigi Filippucci nel consegnare a don Gianluca Antonelli le chiavi della parrocchia di Sant’Eraclio ha affermato che “gli ultimi soldi in bilancio sono stati impiegati per il rifacimento dell’illuminazione e del riscaldamento della Chiesa di San Marco”.

Un applauso scrosciante dei fedeli ha sottolineato le parole di don Luigi incentrate sul concetto che “l’Oratorio non è del prete ma della comunità”. Gli operatori pastorali della Parrocchia di Sant’Eraclio hanno espresso stima, gratitudine e affetto nei confronti di don Luigi e di don Cristian artefici di una crescita collegiale della frazione folignate. Don Gianluca Antonelli nelle sue prime parole “ringrazio il Vescovo per la fiducia accordata, ho accettato l’incarico in questa parrocchia dove ero già stato agli esordi del mio sacerdozio circa 23 anni fa. Ho ricevuto anche la nomina di cappellano del Monastero di Santa Maria di Betlemme. Io e don Benjamin Hkelopka abbiamo bisogno del vostro sostegno e della vostra preghiera. Le mie prime iniziative saranno la convocazione del Consiglio Pastorale per lunedì 12 gennaio, la meditazione sulla Parola di Dio ogni martedì come è consuetudine e la visita delle persone malate del paese con la somministrazione del sacramento della Comunione.”

