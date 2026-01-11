Foligno, 11 gen. 2026 – Il silenzio, prima di tutto. Un silenzio denso, raccolto, che ieri mattina ha avvolto Foligno mentre la città tornava a stringersi attorno alla sua compatrona. Nella chiesa di Sant’Agostino, luogo-simbolo della devozione cittadina, si è rinnovato il rito antico della Madonna del Pianto, venerata dal 1614, quando il culto della Vergine gemente fu ufficialmente istituito. Una fede che attraversa i secoli e continua a parlare, anche oggi, alla comunità.

È una devozione stratificata nel tempo, quella che lega Foligno alla Madonna del Pianto. A lei, secondo la tradizione popolare, i folignati si sono rivolti nei momenti più duri: carestie, calamità, terremoti. E sempre a lei viene attribuita la salvezza della città dal devastante sisma del 14 gennaio 1703, che sconvolse gran parte dell’Italia centrale. Da allora la Madonna del Pianto è compatrona di Foligno insieme al primo vescovo e martire San Feliciano, presenza discreta ma costante nella storia cittadina.

La messa solenne è stata officiata dal vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, Domenico Sorrentino. In prima fila le autorità civili e militari: il vicesindaco Riccardo Meloni, con il gonfalone cittadino scortato dalla Polizia Locale, e il comandante ad interim della caserma “Gonzaga”, colonnello Maurizio Napoletano. A lato dell’altare i carabinieri in alta uniforme, sul fondo della chiesa due Granatieri di Sardegna con i caratteristici colbacchi di pelo d’orso. La chiesa era gremita, segno di una devozione che resiste al tempo.

A colpire lo sguardo e il cuore dei presenti è stata soprattutto la presenza di tanti bambini, assiepati nel superbo coro ligneo accanto al vescovo. Molti provenivano dalla parrocchia di Santa Maria Infraportas, su invito del parroco monsignor Cristiano Antonietti, che è anche parroco della cattedrale. Una chiesa animata da voci bianche e volti curiosi, protagonisti di una giornata capace di parlare anche ai più piccoli.

«È una grande gioia vedere intorno all’altare tanti bambini, sembrano un’aiuola di fiori», ha esordito Sorrentino nell’omelia, coinvolgendoli subito: «Ma che cosa celebriamo oggi: il pianto di Maria o il pianto che noi portiamo a Maria?». La risposta, spontanea e corale – «il pianto di Maria» – ha strappato un sorriso all’assemblea. Poco prima il vescovo aveva ricordato l’origine del titolo della Madonna del Pianto, legato a un episodio avvenuto a Roma nel gennaio del 1545, quando – secondo i testimoni – un’immagine mariana avrebbe versato lacrime davanti alla violenza di un duello mortale consumato sotto un’edicola sacra.

Una celebrazione dal linguaggio moderno, quasi “beat”, resa ancora più vicina ai giovani dal coro parrocchiale diretto da Maria Rosaria Simeoni. All’armonium Rita Paoletti, alle chitarre Manuela Caporaletti ed Eramanno Bonifazi, alle percussioni Giovanni Bravi.

Nel corso dell’omelia, Sorrentino – prossimo a lasciare l’incarico al nuovo presule nominato venerdì scorso da Papa Leone, l’arcivescovo Felice Accrocca – ha voluto sottolineare il valore simbolico del nome del successore, richiamando la “felicità” delle comunità che sarà chiamato a guidare.

Le celebrazioni sono proseguite anche nel pomeriggio con un’ulteriore messa solenne presieduta da monsignor Josep Lluis Serrano Pentinat, vescovo di Urgell e coprincipe di Andorra. Già nei giorni precedenti, sabato scorso, numerosi fedeli avevano partecipato alle funzioni guidate dal cardinale Ernest Simoni.

Fuori, però, il quadro cambiava. In piazza Garibaldi e lungo l’omonima via, una sola bancarella di arance. Fino a pochi anni fa le “merangole”, come le chiamano in dialetto i folignati, riempivano anche piazza della Repubblica. Oggi no. Un dettaglio che pesa come un segnale: anche le tradizioni, lentamente, rischiano di sbiadire. E forse, nel silenzio, di sparire.