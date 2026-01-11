San Giustino (Pg), 11 gen. 2026 – La notte, il silenzio della montagna e la neve a bloccare ogni via d’uscita. È scattato intorno alle 3.30 l’intervento dei Vigili del Fuoco di Città di Castello, chiamati a soccorrere un fuoristrada con quattro persone a bordo rimasto intrappolato dalla neve.

L’episodio si è verificato in località Parnacciano, lungo la strada in direzione Scalocchio, nel territorio comunale di San Giustino. Il mezzo, impossibilitato a proseguire, era completamente bloccato dal manto nevoso.

Sul posto i pompieri hanno lavorato per liberare il veicolo, mettendo in sicurezza gli occupanti e consentendo al conducente di riportare l’auto sulla carreggiata. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte, grazie alla tempestività dei soccorsi.

(3)