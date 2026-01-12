Giovedì 15 e venerdì 16 gennaio ore 21 al Teatro Cucinelli lo spettacolo ideato e interpretato da Israel Galván e Marlene Monteiro Freitas

Solomeo (Pg), 12 gen. 2026 – La Stagione 25/26 del Teatro Cucinelli di Solomeo, a cura del TSU, ospita la grande danza internazionale con RI TE, uno spettacolo nato dall’incontro tra due mondi apparentemente lontani, quello del flamenco di Israel Galván e della danza contemporanea di Marlene Monteiro Freitas. In scena giovedì 15 e venerdì 16 gennaio alle 21.

L’incontro tra i due artisti sembrava destinato ad avvenire. È come se un filo invisibile unisse la coreografa capoverdiana e il danzatore sivigliano. A un capo c’è Monteiro Freitas, la cui coreografia combina estrema precisione e libertà, movimenti meccanici ed espressionismo. All’altro capo c’è Galván, uno dei bailaores più noti al mondo, il cui marchio di fabbrica – un rapidissimo gioco di piedi – è punteggiato da immobilità e silenzio. Da tempo desideravano far incontrare i loro due mondi apparentemente lontani, uniti dalla passione per il ritmo e dalla capacità di coniugare tensione ed espressività ardente.

Sono in scena, con un muro alle loro spalle, inevitabilmente esposti allo sguardo del pubblico. Di fronte l’uno all’altra, tessono una comunicazione nuova – eppure immediata –: una grammatica composta di passi coreografici, gesti scattanti e improvvise interruzioni. Interagiscono come creature che si studiano a vicenda, mescolando sfida e seduzione in una composizione che può evocare una danza taurina. L’improvvisazione quotidiana mantiene vivo il dialogo. È un incontro mozzafiato tra due artisti straordinari, un momento di pura gioia e umorismo, una conversazione animata che utilizza esclusivamente il linguaggio del corpo.

INFO e BIGLIETTI

Prenotazioni: Botteghino telefonico Regionale Teatro Stabile dell’Umbria Tel. 075 57542222. Giorni feriali: dalle 17 alle 20 (esclusi i festivi) fino al giorno prima dello spettacolo.

Vendita: Botteghino Teatro Morlacchi Piazza Morlacchi 13 – Perugia Tel. 075 5722555, dal lunedì al sabato: dalle 17 alle 20; lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 10 alle 13.30 e dalle 17 alle 20.

Botteghino Teatro Cucinelli il giorno dello spettacolo: dalle ore 19 per le repliche serali; dalle ore 16 per le repliche pomeridiane.

Acquisto online: www.teatrostabile.umbria.it

