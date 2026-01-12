Il risultato premia le lombarde, ma arrivano buone indicazioni dalla Bartoccini MC Restauri. Fiesoli: “Ripartiamo da qui in vista dei prossimi scontri”

Perugia, 11 gen. 2026 – Si chiude con una sconfitta il match di domenica 11 gennaio per la Bartoccini MC Restauri Perugia, superata in tre set all’Opiquad Arena di Monza dalla quotata Numia Vero Volley Milano. Le Black Angels cedono con i parziali di 25-18, 25-19 e 25-19, al termine di una gara che ha visto comunque alcuni segnali incoraggianti, nonostante il risultato finale. Alla prima panchina di Coach Micoli, Perugia ha mostrato spunti positivi su cui costruire la volata finale della stagione: spicca la prova di Vanjak, schierata in posto due e capace di chiudere con 9 punti. Buono anche l’ingresso a gara in corso di Fiesoli (7) e la regia di Gennari. Archiviata la trasferta lombarda, lo sguardo è ora rivolto al prossimo, fondamentale appuntamento: sabato 17 gennaio, al Pala Barton Energy (ore 20.30), tutta la Perugia sportiva è chiamata a sostenere le Black Angels nel delicato scontro salvezza contro Il Bisonte Firenze.

CRONACA

Coach Micoli, per la prima da allenatore di Perugia, sceglie di mandare in campo la diagonale formata da Gennari e Vanjak, Bartolini e Mazzaro al centro, Perinelli e Gardini in banda e Sirressi libero. Novità Sartori per Lavarini, che la preferisce a Kurtagic. Primo vantaggio delle Black Angels su errore di Piva (5-6), ma Milano torna avanti con Egonu (9-8). Le lombarde iniziano ad aumentare i giri del motore e si prendono uno scambio lungo che le porta sul più tre (13-10). Micoli chiama il primo time-out del match. Perinelli viene murata da Egonu e la Vero Volley prova la fuga con Micoli che ferma ancora il gioco (19-14). Bel punto break chiuso da Vanjak per le Black Angels (20-16), ma la tedesca viene successivamente murata e si opta per il cambio di diagonale con Turlà e Markovic. Lo stesso destino aspetta l’opposta slovena, fermata a muro, ed è tutto facile per Milano (23-16). Chiude il primo set un attacco di Piva (25-18).

Il secondo set lo apre Vanjak, poi un errore di Danesi porta la Bartoccini MC Restauri sull’1-3. Danesi si riscatta subito con due primi tempi che, intervallati da un pallonetto di Piva, riportano immediatamente Milano avanti (4-3). Micoli è costretto a chiamare il time out dopo un 5 a 0 di parziale subito (6-3). Il vento non cambia e Micoli manda Fiesoli in ricezione al posto di Gardini. L’ex Macerata prova a rimettere in carreggiata le sue con due punti consecutivi, poi si fanno sentire Mazzaro a muro e Vanjak da posto due (11-9). Vanjak continua a colpire, poi Lemmens mette a segno una slash (12-11). Stavolta è Lavarini a chiamare il time-out. L’errore di Perinelli ricrea però distanza tra le due formazioni (15-12). Le meneghine riprendono fiducia e tornano ad esercitare pressione a muro (17-12). Perugia ricorre al time-out. Ace di Perinelli con le Black Angels che vanno a meno tre (18-15). Milano tiene di tutto e poi chiude un gran punto con Lanier e vede il traguardo del secondo set (22-17). A chiudere in favore della Vero Volley è un errore dal servizio di Lemmens (25-19).

In apertura di terzo parziale da segnalare l’1 a 3 di Fiesoli su palleggio di Gennari da terra a causa di una scivolata. Le Black Angels rispondono colpo su colpo e tengono il vantaggio andando sul più tre (8-11). Egonu allora si scatena e Milano riscopre la parità sul 13-13. Micoli ferma il gioco. Le Black Angels provano a reggere l’urto di una Numia Vero Volley rigenerata, ma c’è poco da fare (18-15). La sfida si chiude con un 25-19 e il conseguente 3 a 0 di Milano.

INTERVISTE

Alessia Fiesoli, schiacciatrice della Bartoccini MC Restauri Perugia:

“Sapevamo che venire qui sarebbe stato difficile, soprattutto per noi che non stiamo affrontando un momento facile. Ci siamo dette di non guardare il risultato ma la prestazione. Siamo state attaccate per alcuni tratti dei set, poi nelle fasi cruciali è venuta fuori la loro pressione e in generale la loro qualità. Peccato per il finale, ma ripartiamo da qua, perché abbiamo davanti partite fondamentali per la salvezza”.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – BARTOCCINI MC RESTAURI PERUGIA 3-0

Set: 25-18, 25-19, 25-19

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Bosio 1, Pietrini 3, Sartori 8, Danesi 10, Cagnin, Lanier 7, Egonu 18, Akimova 1, Piva 17, Fersino (L1). N.e.: Modesti, Kurtagic, Di Napoli (L2). All.: Lavarini. Ass.: Bucaioni

BARTOCCINI MC RESTAURI PERUGIA: Kump, Turlà, Perinelli 8, Lemmens 5, Vanjak 9, Markovic 1, Bartolini 5, Mazzaro 1, Gennari, Fiesoli 7, Gardini 1, Sirressi (L1). N.e.: Recchia (L2). All.: Micoli. Ass.: Marangi

Arbitri: Sergio Jacobacci – Angelo Santoro

MILANO: b.s. 13, ace 1, ric. pos. 66 %, ric. prf. 43 %, att. 53 %, muri 8

PERUGIA: b.s. 7, ace 1, ric. pos. 53 %, ric. prf. 36 %, att. 38 %, muri

Mvp: Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)

Durata set: ’22, ’25, ‘24

Spettatori: 3.983

