Perugia, 12 gen. 2026 – Domenica notte, nell’ambito degli ordinari controlli del territorio finalizzati a prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha arrestato tre persone – rispettivamente classe 1999, 2000 e 2003, gravati da precedenti di polizia specifici – per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, mentre transitavano in via Gerardo Dottori, gli agenti delle Volanti hanno notato un veicolo sospetto; hanno quindi deciso di sottoporre il conducente e i passeggeri ad un controllo più approfondito.

Durante l’identificazione del conducente, i poliziotti hanno notato, poggiati sul cruscotto del veicolo, due involucri in plastica contenenti all’interno, rispettivamente, della sostanza polverosa bianca e della sostanza gommosa di colore marrone, nella disponibilità del 26enne conducente del veicolo.

Per questo motivo, gli agenti hanno sottoposto a perquisizione personale i tre giovani, attività che ha dato esito positivo.

Infatti, all’interno del portafoglio del 25enne, gli operatori hanno rinvenuto due involucri contenenti sostanza polverosa bianca.

Il 22enne, invece, durante il controllo, è stato sorpreso gettare via un involucro contenente anch’esso sostanza polverosa.

I successivi accertamenti del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica hanno permesso di accertare che si trattava di sostanza stupefacente, tipo cocaina, hashish e Mdma, per un peso complessivo di oltre 10 grammi, poi debitamente sequestrata.

Terminati tutti i controlli, i tre giovani sono stati accompagnati in Questura dove, al termine delle attività di rito, sono stati tratti in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con la quale il G.I.P. ha disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Perugia.

Nei confronti dei tre uomini il Questore ha emesso, altresì, il provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di soggiorno nel Comune di Perugia per i prossimi 4 anni.

