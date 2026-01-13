Terni, 13 gen. 2026 – Dopo i tornei dell’Aquila , di Roma e di Perugia , il giocatore Ternano Tesserato Fisct con il club del Taranto , sarà impegnato domenica 18 Gennaio 2026 in Toscana a Castelfiorentino in provincia di Firenze .

La competizione agonistica Sportiva si disputerà presso il circolo Arci ” I PRATICELLI”in via bustichini n9 a Castelfiorentino, con calcio d’inizio alle ore 9 circa .

Si tratta di un torneo élite Nazionale del circuito di gioco della Federazione italiana Sportiva calcio tavolo , organizzato dal Subbuteo Club Castelfiorentino .

Si prevede una numerosa partecipazione di giocatori provenienti da tutta Italia .

Il livello tecnico tattico sarà molto elevato grazie alla presenza dei maggiori top player della disciplina del subbuteo tradizionale .

Il commento di Perotti :” Dopo le buone prove nei tornei dell’Aquila , di Roma e di Perugia , cercherò di confermarmi ancora anche in Toscana a Castelfiorentino per raggiungere buone posizioni , magari arrivare tra i primi 8 del torneo , anche in Toscana giocherò sul panno verde con le mie inseparabili miniature rossoverdi , colori della città di Terni e della Ternana ,essendo Ternano fanno parte di me”.

