Acquasparta , 16 gen. 2026 – Giunta alla sua terza edizione, Seasons of Love torna con un nuovo ciclo di cinque appuntamenti che uniscono musica e valorizzazione del territorio, mettendo al centro un’idea di amore inteso come condivisione: non solo ascolto, ma anche scoperta dei luoghi che fanno da cornice agli eventi. Lo spirito della rassegna, infatti, intende coniugare esperienza culturale e relazione con i luoghi, facendo della musica un’occasione di incontro e partecipazione.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 18.00 a Palazzo Cesi ad Acquasparta (Terni), e segna il secondo evento della rassegna dedicato all’Amore per la Pace con un recital per tromba e pianoforte. Sul palco due interpreti di riconosciuto profilo artistico, il trombettista Juan Fernando Avendaño, prima tromba dell’Orchestra Sinfonica della Colombia e la pianista Sofia Adinolfi.

Il concerto si sviluppa attorno a pagine di George Enescu, Otto Ketting, Jorge Pinzón e Joseph Turrin, in un itinerario che dal primo Novecento arriva alla contemporaneità. La scelta del repertorio mette in evidenza le diverse possibilità timbriche e narrative dei due strumenti, tra ritmo e carattere.

L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata.

Inoltre, alle ore 17.00, all’Antico Caffè Loreti, è previsto “Il Tè delle Cinque”: un incontro con le donne della Famiglia Cesi a cura degli Ambasciatori della Pro Loco di Acquasparta. L’evento è confermato con un minimo di 10 partecipanti e richiede prenotazione obbligatoria entro la mattina del 24 gennaio al numero 333 6162099.

In parallelo, grazie all’Associazione Acqua, sono disponibili anche visite guidate a Palazzo Cesi, con info e prenotazioni al 351 7031853: un’occasione per entrare nel contesto storico-artistico che ospita il concerto e completare l’esperienza della giornata.

GLI INTERPRETI

Juan Fernando Avendaño, trombettista colombiano di fama internazionale, è prima tromba dell’Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia ed è docente presso importanti istituzioni musicali, tra cui la Universidad Nacional de Colombia e la Pontificia Universidad Javeriana. Ha vinto numerosi premi in competizioni internazionali di tromba, tra cui il secondo premio alla Lieksa Brass Week in Finlandia e primi premi in diversi concorsi nazionali in Colombia. La sua carriera include collaborazioni con ensemble sinfonici e progetti solistici in molti paesi del mondo, oltre all’incisione di repertorio originale per tromba e pianoforte.

Sofia Adinolfi, pianoforte, è attiva in ambito concertistico e dal 2019 collabora stabilmente con il trombettista Andrea Lucchi, con cui porta avanti l’attività in duo, Ha pubblicato l’album “Duo” (Urania Records), dedicato alla musica per tromba e pianoforte del XX secolo.

È docente presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il terzo appuntamento, domenica 22 febbraio alle ore 16.00 presso la Basilica di Santa Cecilia di Acquasparta, è dedicato all’Amore Sacro. “Sulle orme di Francesco”, concerto corale dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, con il Coro Polifonico Cantoria Nova Romana, direttore Annalisa Pellegrini, è un percorso musicale tra brani medievali e rinascimentali dall’XI al XVI secolo.

Il quarto evento, domenica 15 marzo alle ore 16.00 a Palazzo Cesi, dal titolo Memoria di un Amore, è una conferenza–concerto dedicata alla produzione strumentale di Lorenzo Perosi, a cura di Cristina Paciello, con l’intervento di don Paolo Petrini (direttore artistico del Festival Perosi). Esecuzioni musicali di Vadim Brodski (violino) e Matteo Bevilacqua (pianoforte), con musiche inedite di Lorenzo Perosi.

Ultimo appuntamento sabato 11 aprile alle ore 17.30 a Palazzo Cesi sul tema dell’Amore Profano: protagonista il Corelli Jazz Ensemble, con musiche di V. Bellini rielaborate in chiave jazz da Samuel Mortellaro.

(0)