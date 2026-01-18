Terni, 18 gen. 2026 – Nella serata di ieri, sabato 17 gennaio, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Abenante per la prevenzione e il contrasto delle criticità connesse alla cosiddetta “movida”, è stato effettuato un servizio interforze che ha interessato le principali vie e piazze del centro cittadino.

Alle attività hanno preso parte Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento della serata sotto il profilo della sicurezza.

In tale contesto, personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un cittadino straniero residente a Terni: suoi confronti era stata emessa un’ordine di carcerazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, con conseguente accompagnamento presso la locale Casa Circondariale per l’espiazione della pena.

Complessivamente, nel corso del servizio sono state identificate 41 persone, di cui 12 cittadini stranieri. È stato inoltre controllato un esercizio pubblico.

Nel corso della serata è stata riscontrata una contenuta affluenza di persone nelle aree interessate e non si sono registrate ulteriori criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione predisposto dalla Questura di Terni, finalizzato a garantire sicurezza e legalità nelle aree della movida cittadina.

(2)