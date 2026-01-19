Terni,19 gen. 2026 – Continua il buon momento del giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il Subbuteo Taranto. Anche in Terra Toscana a Castelfiorentino in provincia di Firenze, l’Atleta Ternano ha raggiunto buoni risultati arrivando in finale nella categoria cadetti.
Il Torneo élite Nazionale di Subbuteo tradizionale Fisct ,ha visto 80 partecipanti da tutta Italia , organizzato dal Subbuteo Club castelfiorentino in collaborazione con la Federazione italiana Sportiva calcio tavolo, nella location del circolo arci ” I PRATICELLI ” si e’ svolto domenica 18 gennaio 2026.
Vediamo il cammino del giocatore Ternano insieme alle sue miniature basculanti rossoverdi nel girone eliminatorio con due pareggi e una sconfitta non riesce a qualificarsi per il tabellone Master. Quindi deve svolgere il tabellone cadetti, Al barrage supera per 3 a 0 il Ternano Riccardo Pazzaglia .
Poi ai sedicesimi di finale supera il livornese Dazzi per 3 a 2 ai tiri piazzati, la partita ai tempi regolamentari era finita 1 a 1.
Agli ottavi di finale supererà per 2 a 1 il viterbese De Alessandris. Mentre ai quarti di finale vincerà 3 a 2 sempre ai tiri piazzati con il Veronese Milan , anche in questo match , il risultato dei tempi regolamentari era finito sul risultato di parità di 1 a 1.
In Semifinale vincerà per 3 a 0 contro il livornese Matteo Stanislai. In finalissima sarà fermato per 2 a 1 da Lorenzo Sani di Empoli.
Il commento di Perotti :” finora il 2026 mi sta portando bene con buone prestazioni sul panno verde , peccato non aver vinto la finale cadetti ,cmq sono molto soddisfatto del secondo posto, nuovi appuntamenti a Febbraio aspetteranno il subbuteista Ternano in varie zone d’Italia sul panno verde “.
Mentre il tabellone Master e’ stato vinto dal Genovese Enrico Frisone , secondo posto per il Tarantino Gabriele Pellicoro.
