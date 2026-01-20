Lugnano in Teverina, 20 gen gen. 2026 – In una splendida giornata di sole, nella cornice del bellissimo Palazzo Pennone del Comune di Lugnano in Teverina, il C.O.S.P. è stato invitato dall’Amministrazione Comunale ad illustrare lo scopo della petizione popolare per il potenziamento dell’Ospedale di Orvieto lanciata lo scorso 13 dicembre.

Petizione, che lo stesso Comune di Lugnano in Teverina ha accolto con propositivo interesse, perché molti cittadini dell’area dell’Amerino hanno già come punto di riferimento per le cure l’Ospedale Santa Maria della Stella ed in generale i servizi offerti dal Distretto Sanitario di Orvieto, coincidente con la Zona Sociale n. 12.

Illustrando gli obiettivi di questa raccolta firme, il Presidente del COSP ha sviscerato alcuni dati: “sono già state di gran lunga superate le 4.500 firme certe, ma tante sono quelle in dirittura d’arrivo che devono ancora essere conteggiate. Con grande piacere, il territorio su cui la petizione sta avendo riscontro si estende sempre di più. Ultimamente si sono aggiunti i comuni di Attigliano, Alviano, Guardea, Bagnoregio e Piansano, a dimostrazione della vastità del bacino d’utenza di questo Ospedale, che va dall’Amerino fino all’Alto Lazio”.

