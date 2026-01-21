Devono rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio
Foligno, 21 gen. 2026 – Nel pomeriggio del 18 gennaio, all’esito di attività di controllo svolta nei pressi di via Lazio, gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno individuato e denunciato due minorenni ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Nello specifico, il monitoraggio dei poliziotti si è concentrato all’interno di un’area verde, dove, ben presto, è stata notata la presenza dei due ragazzi che si muovevano in maniera sospetta.
Una volta fermati, i due giovanissimi hanno palesato un evidente nervosismo, il che ha indotto gli uomini del Commissariato a procedere anche ad una perquisizione personale nei loro confronti.
Tale controllo ha permesso di rinvenire, occultato tra gli abiti del primo ragazzo, un quantitativo di poco inferiore ai 25 grammi di hashish, oltre ad una somma superiore ai 300 euro ragionevolmente costituente provento di attività di spaccio.
Il secondo minorenne – peraltro già noto alla Polizia per reati contro la persona – è stato invece trovato in possesso di oltre 10 grammi di hashish.
Pertanto, gli Agenti hanno condotto i due ragazzi in Commissariato, dove, redatti gli atti di rito, per entrambi è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Lo stupefacente e il denaro sono stati invece immediatamente sottoposti a sequestro.
