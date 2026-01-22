Sabato 24 gennaio, alle ore 17, al Teatro della Filarmonica di Corciano

CORCIANO, 22 gen. 2026 – – Dopo l’appuntamento con Gianfranco Cialini, protagonista della prossima presentazione letteraria a Corciano sarà Franco Chianelli che, sabato 24 gennaio alle 17 al Teatro della Filarmonica, presenterà il suo libro “Il coraggio di chi ha perso. La storia e i sogni di un pazzo visionario”.

Dopo i saluti del sindaco Lorenzo Pierotti, interventi dell’autore (presidente del Comitato per la vita Daniele Chianelli), Luciana Cardinali (fondatrice del Comitato per la vita Daniele Chianelli), Elena Mastrodicasa (medico Sc oncoematologia pediatrica con Tmo), Maria Paola Martelli (direttrice Sc ematologia con Tmo). Modera Filippo A. Moretti.

Il libro – La storia di Franco Chianelli è inevitabilmente il racconto di una vita divisa in due: il prima e il dopo la scomparsa del figlio, il piccolo Daniele, a causa della leucemia. Cadere nel baratro o rialzarsi. Sono queste le uniche opzioni in risposta a un evento così drammatico. Franco non si è solo rialzato, ha fatto di più: insieme a Luciana, sua moglie, ha deciso di trasformare il dolore in forza e metterla a disposizione in maniera tangibile a chi come loro vive la sfida della malattia. La loro esperienza si lega così indissolubilmente a quella di tante altre famiglie e che oggi trova spazio e testimonianza nelle pagine di un libro.

(0)