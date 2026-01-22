Giovedì 29 e venerdì 30 gennaio ore 21 – Teatro Cucinelli. La musicista, performer e scrittrice statunitense porta in scena un discorso-performance sullo stato dell’arte e del mondo in tempi di crisi

Solomeo (Pg), 22 gen. 2026 – L’icona della scena d’avanguardia newyorkese Laurie Anderson, accompagnata dalla musicista e compositrice Martha Mooke, porta in scena al Teatro Cucinelli di Solomeo il suo spettacolo Republic of Love un discorso-performance sullo stato dell’arte e del mondo in tempi di crisi. Giovedì 29 e venerdì 30 gennaio alle 21 nell’ambito della Stagione 25/26 a cura del Teatro Stabile dell’Umbria.

Un viaggio lucido e personale attraverso quelle che l’artista considera le ombre del nostro tempo: l’autoritarismo che riemerge, la tecnocrazia che governa, il clima che crolla, le strutture socio-economiche che ci stringono. Un evento raro e necessario, Republic of Love è uno sguardo in prima persona che attraversa l’attualità con una lente inattesa: quella dell’amore.

Quali tratti hanno in comune l’amore e il potere? Dove si incontrano, dove si tradiscono? In un mondo in cui sempre più governi erigono confini e fortezze, e in cui le leggi limitano la libertà di azione e espressione, come possiamo – come artisti, come cittadini – immaginare un futuro che non abbia paura dell’uguaglianza, che non rinunci alla speranza? E, in questo contesto, quale ruolo può avere la creatività? si interroga l’artista. Citando Mark Fisher – “È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo” – Anderson intreccia racconti, visioni e riflessioni che mettono in dialogo le molte forme dell’amore e quelle dei governi. Un invito a sognare un futuro non fondato sulla velocità, sull’efficienza o sull’accumulo, ma su nuove modalità dell’essere e del convivere.

Anderson trae anche ispirazione da una citazione di Rebecca Solnit in tempi di ascesa della destra radicale, guerra e cambiamenti climatici: “Il fatto che non possiamo salvare tutto non significa che non possiamo salvare nulla, e tutto ciò che possiamo salvare vale la pena di essere salvato. Ricordate ciò che amate. Ricordate ciò che vi ama. Ricordate, in questa marea di odio, cos’è l’amore”.

CREDITI

di e con Laurie Anderson

e con la musicista e compositrice Martha Mooke

traduzione Andrea Terradura

coprodotto in Italia da Cranpi, Carnezzeria e Canal Street Communications

Spettacolo in lingua inglese con sovratitoli in italiano

durata 1 ora e 15 minuti

INFO e BIGLIETTI

Prenotazioni: Botteghino telefonico Regionale Teatro Stabile dell’Umbria Tel. 075 57542222. Giorni feriali: dalle 17 alle 20 (esclusi i festivi) fino al giorno prima dello spettacolo.

Vendita: Botteghino Teatro Morlacchi Piazza Morlacchi 13 – Perugia Tel. 075 5722555, dal lunedì al sabato: dalle 17 alle 20; lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 10 alle 13.30 e dalle 17 alle 20.

Botteghino Teatro Cucinelli il giorno dello spettacolo: dalle ore 19 per le repliche serali; dalle ore 16 per le repliche pomeridiane.

Acquisto online: www.teatrostabile.umbria.it

